Zelenski, Ukrayna Savaşı'nda ölen ABD'li gazetecinin ailesine mektup yazdı - Son Dakika
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Zelenski, Ukrayna Savaşı'nda ölen ABD'li gazetecinin ailesine mektup yazdı

15.03.2022 09:24
Zelenski, Ukrayna Savaşı'nda ölen ABD'li gazetecinin ailesine mektup yazdı

Ukrayna-Rusya savaşında 20. güne girilirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşta hayatını kaybeden ABD'li gazeteci Brent Renaud'ın ailesine mektup yazdığını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 51 yaşındaki film yapımcısı ABD'li gazeteci Brent Renaud, 13 Mart tarihinde Ukrayna'nın Irpin kentinde mültecileri görüntülediği sırada, Rus birliklerinin ateş açması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI MEKTUP YAZDI

Yaşanan olayın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Renaud'un ailesine bir mektup yazdığını duyurdu.

Mektubunda, yaşanan olaydan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirten Zelenski, Renaud'un ailesine en içten taziyelerini ilettiğini kaydetti.

Sosyal medya açıklamasında Zelenski, "Rusya'nın Ukrayna halkına uyguladığı acımasızlığı ve kötülüğü belgelerken hayatını kaybeden Renaud'un ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Renaud'un hayatı ve fedakarlığı, dünyaya ışığın güçlerinin karanlığın güçlerine karşı savaşında göğüs germek için ilham versin" ifadelerini kullandı.

Mektubunda ise Zelenski, "Sevgili oğlunuz ve kardeşiniz Brent Renaud'un trajik ölümü nedeniyle size en içten taziyelerimi sunmak için bu yazıyı derin bir üzüntüyle yazıyorum. Tüm cesareti ve kararlılığıyla, saldırgan devletin ulusumuza da uyguladığı eşi görülmemiş acımasızlığı ve kötülüğü kayda almak için en tehlikeli savaş bölgelerine gitti" dedi.

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