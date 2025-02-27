Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim

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Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel 3. kızlarını kucaklarına aldı. Yasmin adını verdikleri kızının doğum anlarını paylaşan Zeynep Sever Demirel, hamilelik ve doğum sürecini anlattı.

2010 yılında Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile evlenen Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne oldu. Yade ve Yeda adında iki kızı bulunan ünlü çift, üçüncü çocuğa Yasmin adını verdi.

DOĞUM SÜRECİNİ ANLATTI

Hamilelik ve doğum sürecini Instagram hesabından anlatan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz…

Yasmin hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti.

"ANAM AĞLADI"

'Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti. Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, ve önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış…

"İLK DEFA YAŞIYOR GİBİYİM"

Bana gelince, sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim, ne de kimselere veresim var. bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle. İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin diyor ve bazı teşekkürlerim var onlara geçiyorum."