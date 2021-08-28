Son Dakika Notebook Haberleri

- 28.08.2021 28 Ağu 07:58 Zil çalmak üzere... Hazırlıklar tamam mı?
1) YANLARINDAN AYIRMASINLARMataraÖzge Altınok Lokmanhekim, Sinan Kunter, Ömür Kurt hijyen açısından mataraları çocukların yanlarından ayırmamaları gerektiğini söylüyor.
- 15.06.2021 15 Haz 10:49 Teknosa'dan teknolojisever babaları mutlu edecek kampanya
Teknosa, "Teknoloji mutlu ediyorsa, hediyenin tam zamanıysa" sloganıyla başlattığı Babalar Günü'ne özel kampanyalar ile farklı hediye seçenekleri sunuyor.
- 04.03.2021 04 Mar 11:49 İstanbul turizminin başkenti oluyor
Red Bull M.E.O. İstanbul'u dijital arenaya taşıyor.
- 15.02.2021 15 Şub 14:18 Instagram paylaşımları olay oldu: Aşk bazen onun saçını boyamaktır!
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIRol aldığı Gossip Girl adlı diziyle adını duyuran Blake Lively, Instagram sayfasında, oyuncu kocası Ryan Reynolds'a saçlarını boyattığı bir videoyu paylaştı.
- 20.01.2021 20 Oca 10:51 Teknoloji perakendecisinden karne ve yarıyıl tatiline özel kampanyalar
Teknosa, yarıyıl tatili yaklaşırken uzaktan eğitim ve pandemi sebebiyle evde kalan öğrencilerin vazgeçilmezleri arasına giren notebook, tablet, akıllı telefon, gaming ve aksesuar ürünlerinde özel indirimler sunarak öğrencilere karne ve tatil sevinci yaşatacağını duyurdu.
- 15.12.2020 15 Ara 10:07 Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı
Bursa'da pideci dükkanına giren hırsız iş yerinde bulunan süs havuzuna akan suyu içtikten sonra kasadaki paralar, elektronik eşyalar ve sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.
- 09.12.2020 09 Ara 13:31 Teknosa Genel Müdürü Gürcan: "Pandemide notebook ve robotik süpürge pazarı müthiş büyüdü"
Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, pandemi döneminde notebook ve robotik süpürge pazarlarında çok önemli büyüme kaydedildiğini bildirdi.
- 01.12.2020 01 Ara 13:07 Kasım ayında oyun konsolu satışları öne çıktı
Teknoloji perakendeciliğinin öncüsü Teknosa, kampanyalarla dolu Kasım ayında teknoloji severlerin geçen yıla göre oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürgeye olan talebinin arttığını açıkladı.
- 26.11.2020 26 Kas 11:21 Son dakika haberi... Gümüşhane'de izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.
- 16.11.2020 16 Kas 15:29 Teknosa'dan müşterilerine özel fırsat ve indirimler
Teknosa, ay sonuna kadar televizyon, notebook, akıllı telefon, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ve aksesuar gibi birçok ürün grubunda müşterilerine özel fırsatlar ve sürpriz indirimler sunuyor.
- 09.11.2020 09 Kas 13:50 Red Bull Solo Q'da şampiyon Berkay 'Kazing' Özyurt oldu
Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren '1v1 League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da 8 düellocu Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele etti.
- 25.09.2020 25 Eyl 09:58 "Profesyonel yaşamda hızlı ve geniş depolama ihtiyaçlarına cevap veren P serisi tanıtıldı"
Şirketlere özel teknolojiler geliştirdiğine dikkat çeken ASUS BUSINESS, profesyoneller için ürettiğini belirttiği ExpertBook P serisini duyurdu.
- 24.09.2020 24 Eyl 11:49 İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu
İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online eğitime ağırlık verilmesinin üzerine bilgisayar ve tablet satışları arttı, ikinci el bilgisayarlar da kıymete bindi.
- 23.09.2020 23 Eyl 17:23 Son dakika haberleri | Kars'ta defineciler suçüstü yakalandı
Son dakika haberi: Kağızman'da define arayan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
- 14.09.2020 14 Eyl 13:25 Turkcell'den Giresun'a Paycell ile yardım eli
Turkcell, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da faaliyet gösteren 350 esnafa ve 200 aileye hibe desteğinde bulundu.
- 11.09.2020 11 Eyl 11:08 Teknoloji ürünlerine 'Dersler Başladıysa' kampanyası
Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecine eksiksiz hazırlanması için 'Dersler Başladıysa' kampanyası düzenlediğini duyuran Teknosa, birçok ürün kategorisinde yüzde 40'a varan indirimler uyguladığını açıkladı.
- 11.09.2020 11 Eyl 11:01 Teknosa'dan "Dersler Başladıysa" kampanyası ile yüzde 40'a varan indirim
Teknosa, öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecine eksiksiz hazırlanması için "Dersler Başladıysa" kampanyası düzenliyor.
- 08.09.2020 08 Eyl 15:15 Casper'dan her ihtiyaca yönelik bilgisayar çözümleri
Casper, her ihtiyaca ve bütçeye göre özelleştirilebilecek bilgisayar çözümleri sunarken, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
- 08.09.2020 08 Eyl 11:37 Akşehir Belediyesinden başarılı öğrencilere bilgisayar hediyesi
Akşehir Belediyesi, üniversite sınavında Türkiye genelinde derece yapan öğrencilere ödül verdi.
- 03.09.2020 03 Eyl 12:51 Casper, öğrencilerin yanında
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarına birçok çözüm sunan Casper, uzaktan eğitim ürünlerine uyguladığı kampanyalar ve özel indirimlerle öğrencilerin yanında yer alıyor.
- 18.08.2020 18 Ağu 14:17 Son dakika! Okula en teknolojik dönüş Casper'da
Son dakika haberleri: Ergonomik, işlevsel ve yüksek performanslı çözümler sunan Casper, tüm öğrencilerin eğitim hayatlarına destek amacıyla birçok ürününde çeşitli indirim ve kampanyalar düzenlerken, laptoptan tablete, masaüstü bilgisayardan oyun bilgisayarına kadar birçok ürünüyle öğrencilere uzaktan eğitim...
- 14.08.2020 14 Ağu 12:17 Şirketlere özel dizüstü bilgisayar serisi
KURUMSAL pazara özel teknolojiler geliştiren Asus Business, profesyoneller için ürettiği dizüstü ExpertBook P serisini Türkiye'de satışa sundu.
- 29.07.2020 29 Tem 08:57 Son dakika haber: Yeni normaldeki ilk mağaza yatırımını Ankara'ya yaptı
Son dakika ekonomi haberi... Çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldığını belirten teknoloji perakende şirketi Teknosa, Ankara Taurus AVM'de yeni bir mağaza açtı.
- 28.07.2020 28 Tem 13:31 Teknosa'nın yeni normaldeki ilk mağaza yatırımı Ankara'ya
Teknosa, Ankara Taurus AVM'de yeni bir mağaza açtı.
- 30.06.2020 30 Haz 11:01 Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan: "Online sipariş sayımız 5,5 kat arttı"
Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 22 Mart ila 1 Haziran arasındaki dönemde 2019'un aynı dönemine göre online ziyaretçi sayımız 2'ye katlandı, müşterilerimizin yüzde 75'i bizi mobil cihazlardan ziyaret etti.
- 11.06.2020 11 Haz 18:50 Xiaomi'den Uygun Fiyatlı UltraBook: mi NoteBook 14
Xiaomi, uygun fiyatlı ultrabook dizüstü bilgisayar modelleri mi NoteBook 14 ve mi NoteBook 14 Horizon Edition'ı duyurdu. İki model de şık 14 inç ekran, magnezyum-alüminyum kasa, 10.
- 05.06.2020 05 Haz 12:49 Xiaomi mi Notebook Ortaya Çıktı! İşte Çıkış Tarihi
Xiaomi yeni dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. mi Notebook çıkış tarihi açıklandı.
- 21.05.2020 21 May 14:59 Toroslar Belediyesinin ödüllü şiir yarışması sonuçlandı
Toroslar Belediyesinin, korona virüs sürecinde evden çıkamayan çocuklar için düzenlediği "Evde şiirini oku, Türkiye'yi oku çocuk" başlıklı serbest temalı şiir yarışması sonuçlandı.
- 21.05.2020 21 May 12:38 Kurumsal firmalar için taşınabilir bilgisayar üretildi
Bilgisayar üreticisi Asus, kurumsal firmalar için P serisi taşınabilir bilgisayar geliştirdiklerini duyurdu.
- 11.05.2020 11 May 13:11 Hırsızlık zanlısı tutuklandı
Çorum'da bir evden hırsızlık yaparak çaldığı malzemelerle otel odasında polis tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 10.05.2020 10 May 15:23 Çaldığı malzemelerle otel odasında yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
Çorum'da bir evden hırsızlık yaparak çaldığı malzemelerle otel odasında polis tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
- 09.05.2020 09 May 23:23 Çaldığı malzemelerle otel odasında kıskıvrak yakalandı
Çorum'da bir evden hırsızlık yapan şahıs, çaldığı malzemelerle otel odasında kıskıvrak yakalandı.
- 24.04.2020 24 Nis 17:17 Toroslar Belediyesi'nden çocuklar için ödüllü şiir yarışması
Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen çocukların evlerinde aktivite yapabilmesine katkıda bulunmak amacıyla 'Evde şiirini oku, Türkiye'yi oku çocuk' başlıklı serbest temalı şiir yarışması başlattı.
- 17.04.2020 17 Nis 09:51 "Dünyanın en güçlü 14 inç Notebook'unu Türkiye'de satışa çıkarıyoruz"
ABD'nin Las Vegas şehrinde geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yeni dizüstü bilgisayarı 'Zephyrus G14' ü duyuran ASUS, cihazın bu haftadan itibaren Türkiye'de satışta olacağını açıkladı.
- 16.04.2020 16 Nis 15:54 Yeni Nesil Intel Core 10 İşlemcili Monster Notebook'lar Satışta
Oyuncu ekipmanları alanında geliştirdiği ürünlerle kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak tercih edilen Monster firması, yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'ları Türkiye'de satışa sundu.
- 09.04.2020 09 Nis 16:37 Türkiye evde kaldı, teknoloji satışları canlandı
Salgın tedbirleri dolayısıyla iş ve eğlence hayatı evlere taşınınca elektronik ürünlerin online satışları da artış gösterdi. incehesap.com'un verdiği bilgilere göre Mart ayı sonunda tüketiciler, geçtiğimiz aya oranla ev ve sinema sistemleri ve PC ürünlerine yöneldi.
- 20.03.2020 20 Mar 09:33 Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Mart)
Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta&
- 13.03.2020 13 Mar 10:00 Teknosa'dan dopdolu 'Depoları Boşaltıyoruz' kampanyası
Teknosa,"Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası ile 13-19 Mart tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan küçük ev aletine binlerce teknoloji ürününde özel indirimler yapıyor.
- 13.03.2020 13 Mar 09:41 Teknosa'dan 'Depoları Boşaltıyoruz' kampanyası
Teknoloji perakendecisi Teknosa, "Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası ile 13-19 Mart tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan küçük ev aletine binlerce teknoloji ürününde özel indirimler yaptığını duyurdu.
- 05.03.2020 05 Mar 11:20 Milli savunma ve havacılık sanayi SAHA EXPO'da kanatlanacak
Yerli ve milli savunma ve havacılık sanayinin işbirliği ve tanıtım platformu SAHA EXPO 2020, 25-28 Mart tarihleriNDE İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) dünyanın 39 ülkesinden profesyonel ziyaretçilerini ağırlayacak.
- 04.03.2020 04 Mar 22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
Hadise ile Kaan Yıldırım arasındaki gizemli aşk bitti mi? Önce Kaan Yıldırım ardından da Hadise, Instagram hesaplarında temizlik yaptı. Bu gelişmenin ardından 'Aşk tamamen bitti' yorumları yapıldı.
- 26.02.2020 26 Şub 21:46 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisinde kriz yaşadıkları öne sürülen Hadise, sosyal medyada adeta aşkını haykırdı.
- 22.02.2020 22 Şub 11:12 2020 Monster Notebook için dünyaya açılma yılı
Monster Notebook Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz, Berlin'de yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki bir alanda Avrupa'nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açacaklarını belirterek, "Dubai'de ofisimizin etkinliğini artıracağız. Avrupa'da marka bilinirliği ile ilgili çalışmalar yapacağız.
- 19.02.2020 19 Şub 17:16 Teknoloji devi kurumsal ürünlerini tanıttı
Dünyanın sayılı bilgisayar üreticilerinden Asus, iş odaklı yapıya uygun yeni kurumsal ürün serisini tanıttı.
- 19.02.2020 19 Şub 14:12 Monster Notebook Avrupa'nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açacak
Monster Notebook Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz,"2020'de Avrupa pazarına yönelik yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz.
- 18.02.2020 18 Şub 12:34 Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir astsubaya operasyon düzenledi.
- 08.02.2020 08 Şub 12:16 Gölcük'te Yetim Gülerse Dünya Güler Şenliği düzenlendi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "Yetim Gülerse Dünya Güler Şenliği" düzenlendi.
- 30.01.2020 30 Oca 12:53 Bitlis'te, PKK'ya ait 200 elektrikli fünye ele geçirildi
BİTLİS'te güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 200 elektrikli fünye, 3 telsiz bağlantılı düzenek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
- 24.01.2020 24 Oca 12:37 Kuruluşunun 20'nci yılına özel 20 yıldız üründe indirim yaptı
2000 yılında kurulan teknoloji perakendecisi Teknosa, 20'nci yaşının ilk özel kampanyasını 24-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğini duyurdu.
- 24.01.2020 24 Oca 11:32 Teknosa'dan 20'nci yıla özel 20 yıldız üründe indirim
Teknosa, 20'nci yaşının ilk özel kampanyasını 24-28 Ocak tarihleri arasında 20'nci yılına özel 20 yıldız üründe avantajlı fırsatlar sunacak.
- 20.01.2020 20 Oca 12:38 Sanal ve artırılmış gerçeklik projeleri "KARMA Gerçeklik Laboratuvarı"nda sergilendi
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan KARMA Gerçeklik Laboratuvarı, artırılmış ve sanal gerçeklik ekosistemine dair etkinlikler düzenledi.
- 19.01.2020 19 Oca 11:26 Milletvekillerine dağıtılan "akıllı ajanda" el yazısını da tanıyacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından milletvekillerine hediye edilen "akıllı ajanda", eklenecek yeni özellik sayesinde elle yazılan notları metin formatında bilgisayara aktaracak.
- 18.01.2020 18 Oca 15:25 Tapu memurlarına rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların vatandaşlardan rüşvet talep ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi.
- 17.01.2020 17 Oca 19:24 Meclis Başkanlığından milletvekillerine 100. yıla özel "akıllı" ajanda
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine "teknoloji destekli", "dijitalleşebilen" ve "yazıları mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen" akıllı ajanda hediye etti.
- 17.01.2020 17 Oca 17:55 Meclis Başkanlığından milletvekillerine 100. yıla özel "akıllı" ajanda
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine "teknoloji destekli", "dijitalleşebilen" ve "yazıları mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen" akıllı ajanda hediye etti.
- 29.12.2019 29 Ara 12:11 Yeşilyurt Belediyesi'nden farklı bir proje daha
Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçenin tamamında yer alan 82 mahallede 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama' yarışması düzenleyecek.
- 25.12.2019 25 Ara 11:12 Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.
- 25.12.2019 25 Ara 11:16 Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.
- 18.12.2019 18 Ara 15:22 Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni mağazasını Bolu'daki alışveriş ve yaşam merkezi 14 Burda'da hizmete açtı.
- 18.12.2019 18 Ara 12:39 Teknosa'dan Bolu'ya yeni mağaza
(Kurumsal Haber)-Teknoloji perakende şirketi Teknosa, yeni mağazasını Bolu'da açtı.
- 18.12.2019 18 Ara 12:00 Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı
Teknosa'nın yeni mağazası Bolu 14 Burda AVM' de açıldı.
- 30.11.2019 30 Kas 16:59 "Her Kitap Yeni Bir Hayat" ödül töreni
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrenciler arasında düzenlediği "Her Kitap Yeni Bir Hayat" kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
- 30.11.2019 30 Kas 16:22 "Her Kitap Yeni Bir Hayat" ödül töreni
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrenciler arasında düzenlediği "Her Kitap Yeni Bir Hayat" kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
- 29.11.2019 29 Kas 15:06 Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda marka isimler konuştu
Ankara Ticaret Odasının (ATO) "Düğüm Çözülüyor" teması ile markalaşma bilinci oluşturmak ve Ankara'dan küresel markalar çıkmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşamaları'nın (UAMB) ilk gününde alanında marka olmuş isimler sahne aldı.
- 29.11.2019 29 Kas 14:02 Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları ilk gününde "marka" isimleri ağırladı
Ankara Ticaret Odasının (ATO) "Düğüm Çözülüyor" temasıyla markalaşma bilinci oluşturmak ve Ankara'dan küresel markalar çıkmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarının ilk gününde alanında "marka" olmuş isimler sahne aldı.
- 22.11.2019 22 Kas 13:55 Microsoft'tan Huawei için Sevindirici Haber
Mayıs ayından beri Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından Huawei markasına uygulanan yaptırımlar yavaş yavaş hafifliyor 2019 yılına gelindiğinde Huawei markasının yakaladığı büyüme ve 5G stratejilerinin hızlaca hayata geçirilmesinin ardından yakaladığı başarı Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın yaptırımları sonrasında sekteye uğramıştı.
- 15.11.2019 15 Kas 17:24 Monster Notebook Son Teknoloji Ürünü Teknik Merkezini Açtı
Yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanmış olan Monster Notebook, Kadıköy'de açtığı yeni teknik merkez binası ile yüksek performanslı oyun bilgisayarlarının ardından, kullanıcı memnuniyetinde de bir numara olmayı hedefliyor. Markanın tüm müşteri memnuniyeti çalışmalarının koordine edileceği yeni teknik merkez binası, aynı zamanda sunulan hizmetlerin daima ileri taşınabilmesi için gerekli AR-GE çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.
- 15.11.2019 15 Kas 15:00 Monster Notebook Yeni Nesil VR'a Hazır
Türkiye'nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, yeni nesil sanal gerçeklik cihazlarında da kullanıcılara yüksek performans sunacağını HTC'nin yeni sanal gerçeklik cihazlarının tanıtım toplantısında gösterdi. Lansmanda kullanılan NVIDIA GeForce RTX 20 serisi grafik kartlı ve 9. nesil Intel Core i9 9900K işlemcili Tulpar T7 Gaming Laptop'lar sanal gerçeklik başlıklarını kullanan davetlilerden tam not aldı.
- 14.11.2019 14 Kas 22:51 Adana teknosa büyümesini sürdürüyor: 201'inci mağazasını adana'da açtı
Teknosa büyümesini sürdürüyor: 201'inci mağazasını Adana'da açtıNuri PİR / ADANA, (DHA)- Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa büyümesini yeni mağaza yatırımlarıyla sürdürüyor.
- 14.11.2019 14 Kas 17:56 Teknosa büyümesini sürdürüyor: 201'inci mağazasını Adana'da açtı
Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa büyümesini yeni mağaza yatırımlarıyla sürdürüyor.
- 14.11.2019 14 Kas 16:01 Teknosa büyümesini sürdürüyor: 201'inci mağazasını Adana'da açtı
Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa büyümesini yeni mağaza yatırımlarıyla sürdürüyor.
- 13.11.2019 13 Kas 20:59 Kaş'ta ev soyan hırsızlar yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.
- 13.11.2019 13 Kas 19:36 Antalya'da hırsızlık yapan zanlılardan 1'i tutuklandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
- 12.11.2019 12 Kas 10:07 16 ayrı suçtan aranan şahıs ATM tuzaklarken yakalandı
Antalya'da ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı yerleştirerek dolandırıcılık yapan E.K. yakalandı.
- 09.10.2019 09 Eki 15:45 Getac yeni ürününü piyasaya sürdü
Getac, yeni Getac Select programının piyasaya sürdü.
- 23.09.2019 23 Eyl 11:40 Intel ESL Türkiye Şampiyonasının kazananları belli oldu
Çekişmeli karşılaşmalar ve binlerce oyuncunun katıldığı etkinliğin son günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyerin katılımıyla açıldı.
- 23.09.2019 23 Eyl 10:44 Intel esl türkiye şampiyonası'nın kazananları belli oldu
15 Eylül tarihleri arasında 88'inci kez dev buluşmaya sahne olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleşen Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.
- 19.09.2019 19 Eyl 12:21 Teknosa'dan "Tupturuncu" kampanya
Teknosa'nın her ay sadece bir kez düzenlediği "Tupturuncu" kampanyası, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor.
- 19.09.2019 19 Eyl 10:43 Teknoloji ürünlerinde indirim kampanyası
Teknoloji perakendecisi Teknosa, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Tupturuncu kampanyasını duyurdu.
- 18.09.2019 18 Eyl 11:37 Türkiye ikincisi okula bilişim atölyesi
Yapay Zeka Mini Otonom yarışmasında ilimizi başarıyla temsil ederek, Türkiye ikincisi olan Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine aynı anda 30 öğrencinin faydalanabileceği bilişim teknolojileri atölyesi kuruldu.
- 12.09.2019 12 Eyl 10:04 Teknosa'dan kesintisiz "Okula Dönüş" kampanyaları
Teknosa, yeni öğretim yılında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı teknoloji ürünleri için 200'ü aşkın mağazasında ve internet sitesinde kesintisiz özel kampanyalar düzenliyor.
- 12.09.2019 12 Eyl 10:01 Teknosa'dan okul ihtiyaçları için kampanya
Teknoloji perakendecisi Teknosa 13-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak "Okula Dönüş" kampanyası yaptığını duyurdu.
- 12.09.2019 12 Eyl 09:59 Teknosa kesintisiz "Okula Dönüş" kampanyası başlattı
Teknosa'nın 13-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak "Okula Dönüş" kampanyası, öğrenciler için notebooktan akıllı telefona, tabletten aksesuarlara kadar birçok teknoloji ürününe avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunacak.
- 06.09.2019 06 Eyl 11:41 Okul ve ev ihtiyaçları için fırsatlar Teknosa'da
Okul ve ev ihtiyaçları için notebooktan akıllı telefona, tabletten televizyon ve ev aletlerine onlarca teknoloji ürününde avantaj sunan kampanyalar Teknosa'da başladı.
- 06.09.2019 06 Eyl 10:17 Teknosa'dan okul ve ev ihtiyaçları için kampanya
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, okula hazırlanan ve sonbahara yeni teknolojilerle girmek isteyenler için 6-9 Eylül'de özel bir kampanya düzenliyor.
- 06.09.2019 06 Eyl 09:55 Okul ve ev ihtiyaçları için kampanyalar başladı
OKUL ve ev ihtiyaçları için Teknosa, notebooktan akıllı telefona tabletten televizyon ve ev aletlerine onlarca teknoloji ürününde avantaj sunan kampanyalar başladığını belirtti.
- 30.08.2019 30 Ağu 04:03 Ray Tracing Teknolojili Oyunları Monster Oyun Bilgisayarı Modelleri ile Deneyimleyin
Ray Tracing Teknolojili Oyunları Monster Oyun Bilgisayarı Modelleri ile Deneyimleyin Oyun bilgisayarı ve grafik teknolojileri alanında hem Microsoft hem de NVIDIA'nın adımları sayesinde ciddi bir kırılma yaşanıyor ve sinema filmleri ya da animasyon filmlerinde sıklıkla kullanılan ray tracing,...
- 28.08.2019 28 Ağu 10:42 Teknosa ve monster'dan oyunseveler için iş birliği
TEKNOSA ve Monster, yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu.
- 27.08.2019 27 Ağu 14:36 Monster Notebook Avrupa pazarına açılıyor
Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook, yıl sonunda Avrupa pazarında faaliyet gösterecek.
- 09.08.2019 09 Ağu 10:40 Teknosa'dan "bayram kampanyası"
Teknosa'nın bayram kampanyası kapsamında klimadan akıllı telefona, notebook'tan beyaz eşyaya, tüm teknolojiler avantajlı fiyatlarla tüketiciye sunulacak.
- 09.08.2019 09 Ağu 10:33 Teknosa'dan bayrama özel kampanyalar
Teknoloji perakendesinin öncü şirketi Teknosa, 8 Ağustos itibarıyla tüm kategorilerde geçerli avantajlarla dolu kampanyalarıyla 'teknoloji severleri' sevindiriyor.
- 09.08.2019 09 Ağu 10:03 Teknosa'dan bayrama özel kampanya
TEKNOLOJİ perakende firması Teknosa, Kurban Bayramı'na özel olarak birçok kategoride indirim uygulandığını ve 19 Ağustos'a kadar çeşitli kampanyaların yer aldığını açıkladı.
- 21.07.2019 21 Tem 03:17 Teknosa'dan Tupturuncu Kampanya, 19-22 Temmuz Tarihleri Arasında
Teknosa'dan Tupturuncu Kampanya Teknoloji perakendesinin öncü şirketi Teknosa'nın avantajlarla dolu Tupturuncu kampanyası, 19-22 Temmuz tarihleri arasında teknolojiseverleri hayatı kolaylaştıran teknoloji ürünleri ile buluşturuyor.
- 19.07.2019 19 Tem 10:44 Teknosa'dan tupturuncu kampanya
Teknoloji perakendesinin öncü şirketi Teknosa'nın avantajlarla dolu Tupturuncu kampanyası, 19-22 Temmuz tarihleri arasında teknoloji severleri hayatı kolaylaştıran teknoloji ürünleri ile buluşturuyor.