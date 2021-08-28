Son Dakika Notebook Haberleri

07:58 Zil çalmak üzere... Hazırlıklar tamam mı? 1) YANLARINDAN AYIRMASINLARMataraÖzge Altınok Lokmanhekim, Sinan Kunter, Ömür Kurt hijyen açısından mataraları çocukların yanlarından ayırmamaları gerektiğini söylüyor.

10:49 Teknosa'dan teknolojisever babaları mutlu edecek kampanya Teknosa, "Teknoloji mutlu ediyorsa, hediyenin tam zamanıysa" sloganıyla başlattığı Babalar Günü'ne özel kampanyalar ile farklı hediye seçenekleri sunuyor.

14:18 Instagram paylaşımları olay oldu: Aşk bazen onun saçını boyamaktır! SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIRol aldığı Gossip Girl adlı diziyle adını duyuran Blake Lively, Instagram sayfasında, oyuncu kocası Ryan Reynolds'a saçlarını boyattığı bir videoyu paylaştı.

10:51 Teknoloji perakendecisinden karne ve yarıyıl tatiline özel kampanyalar Teknosa, yarıyıl tatili yaklaşırken uzaktan eğitim ve pandemi sebebiyle evde kalan öğrencilerin vazgeçilmezleri arasına giren notebook, tablet, akıllı telefon, gaming ve aksesuar ürünlerinde özel indirimler sunarak öğrencilere karne ve tatil sevinci yaşatacağını duyurdu.

10:07 Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı Bursa'da pideci dükkanına giren hırsız iş yerinde bulunan süs havuzuna akan suyu içtikten sonra kasadaki paralar, elektronik eşyalar ve sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

13:07 Kasım ayında oyun konsolu satışları öne çıktı Teknoloji perakendeciliğinin öncüsü Teknosa, kampanyalarla dolu Kasım ayında teknoloji severlerin geçen yıla göre oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürgeye olan talebinin arttığını açıkladı.

11:21 Son dakika haberi... Gümüşhane'de izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası Edinilen son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.

15:29 Teknosa'dan müşterilerine özel fırsat ve indirimler Teknosa, ay sonuna kadar televizyon, notebook, akıllı telefon, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ve aksesuar gibi birçok ürün grubunda müşterilerine özel fırsatlar ve sürpriz indirimler sunuyor.

13:50 Red Bull Solo Q'da şampiyon Berkay 'Kazing' Özyurt oldu Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren '1v1 League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da 8 düellocu Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele etti.

11:49 İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online eğitime ağırlık verilmesinin üzerine bilgisayar ve tablet satışları arttı, ikinci el bilgisayarlar da kıymete bindi.

13:25 Turkcell'den Giresun'a Paycell ile yardım eli Turkcell, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da faaliyet gösteren 350 esnafa ve 200 aileye hibe desteğinde bulundu.

11:08 Teknoloji ürünlerine 'Dersler Başladıysa' kampanyası Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecine eksiksiz hazırlanması için 'Dersler Başladıysa' kampanyası düzenlediğini duyuran Teknosa, birçok ürün kategorisinde yüzde 40'a varan indirimler uyguladığını açıkladı.

15:15 Casper'dan her ihtiyaca yönelik bilgisayar çözümleri Casper, her ihtiyaca ve bütçeye göre özelleştirilebilecek bilgisayar çözümleri sunarken, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

11:37 Akşehir Belediyesinden başarılı öğrencilere bilgisayar hediyesi Akşehir Belediyesi, üniversite sınavında Türkiye genelinde derece yapan öğrencilere ödül verdi.

12:51 Casper, öğrencilerin yanında Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarına birçok çözüm sunan Casper, uzaktan eğitim ürünlerine uyguladığı kampanyalar ve özel indirimlerle öğrencilerin yanında yer alıyor.

14:17 Son dakika! Okula en teknolojik dönüş Casper'da Son dakika haberleri: Ergonomik, işlevsel ve yüksek performanslı çözümler sunan Casper, tüm öğrencilerin eğitim hayatlarına destek amacıyla birçok ürününde çeşitli indirim ve kampanyalar düzenlerken, laptoptan tablete, masaüstü bilgisayardan oyun bilgisayarına kadar birçok ürünüyle öğrencilere uzaktan eğitim...

12:17 Şirketlere özel dizüstü bilgisayar serisi KURUMSAL pazara özel teknolojiler geliştiren Asus Business, profesyoneller için ürettiği dizüstü ExpertBook P serisini Türkiye'de satışa sundu.

08:57 Son dakika haber: Yeni normaldeki ilk mağaza yatırımını Ankara'ya yaptı Son dakika ekonomi haberi... Çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldığını belirten teknoloji perakende şirketi Teknosa, Ankara Taurus AVM'de yeni bir mağaza açtı.

11:01 Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan: "Online sipariş sayımız 5,5 kat arttı" Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 22 Mart ila 1 Haziran arasındaki dönemde 2019'un aynı dönemine göre online ziyaretçi sayımız 2'ye katlandı, müşterilerimizin yüzde 75'i bizi mobil cihazlardan ziyaret etti.

18:50 Xiaomi'den Uygun Fiyatlı UltraBook: mi NoteBook 14 Xiaomi, uygun fiyatlı ultrabook dizüstü bilgisayar modelleri mi NoteBook 14 ve mi NoteBook 14 Horizon Edition'ı duyurdu. İki model de şık 14 inç ekran, magnezyum-alüminyum kasa, 10.

12:49 Xiaomi mi Notebook Ortaya Çıktı! İşte Çıkış Tarihi Xiaomi yeni dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. mi Notebook çıkış tarihi açıklandı.

14:59 Toroslar Belediyesinin ödüllü şiir yarışması sonuçlandı Toroslar Belediyesinin, korona virüs sürecinde evden çıkamayan çocuklar için düzenlediği "Evde şiirini oku, Türkiye'yi oku çocuk" başlıklı serbest temalı şiir yarışması sonuçlandı.

12:38 Kurumsal firmalar için taşınabilir bilgisayar üretildi Bilgisayar üreticisi Asus, kurumsal firmalar için P serisi taşınabilir bilgisayar geliştirdiklerini duyurdu.

13:11 Hırsızlık zanlısı tutuklandı Çorum'da bir evden hırsızlık yaparak çaldığı malzemelerle otel odasında polis tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15:23 Çaldığı malzemelerle otel odasında yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi Çorum'da bir evden hırsızlık yaparak çaldığı malzemelerle otel odasında polis tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

23:23 Çaldığı malzemelerle otel odasında kıskıvrak yakalandı Çorum'da bir evden hırsızlık yapan şahıs, çaldığı malzemelerle otel odasında kıskıvrak yakalandı.

17:17 Toroslar Belediyesi'nden çocuklar için ödüllü şiir yarışması Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen çocukların evlerinde aktivite yapabilmesine katkıda bulunmak amacıyla 'Evde şiirini oku, Türkiye'yi oku çocuk' başlıklı serbest temalı şiir yarışması başlattı.

09:51 "Dünyanın en güçlü 14 inç Notebook'unu Türkiye'de satışa çıkarıyoruz" ABD'nin Las Vegas şehrinde geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yeni dizüstü bilgisayarı 'Zephyrus G14' ü duyuran ASUS, cihazın bu haftadan itibaren Türkiye'de satışta olacağını açıkladı.

15:54 Yeni Nesil Intel Core 10 İşlemcili Monster Notebook'lar Satışta Oyuncu ekipmanları alanında geliştirdiği ürünlerle kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak tercih edilen Monster firması, yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'ları Türkiye'de satışa sundu.

16:37 Türkiye evde kaldı, teknoloji satışları canlandı Salgın tedbirleri dolayısıyla iş ve eğlence hayatı evlere taşınınca elektronik ürünlerin online satışları da artış gösterdi. incehesap.com'un verdiği bilgilere göre Mart ayı sonunda tüketiciler, geçtiğimiz aya oranla ev ve sinema sistemleri ve PC ürünlerine yöneldi.

09:33 Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Mart) Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta&

10:00 Teknosa'dan dopdolu 'Depoları Boşaltıyoruz' kampanyası Teknosa,"Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası ile 13-19 Mart tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan küçük ev aletine binlerce teknoloji ürününde özel indirimler yapıyor.

09:41 Teknosa'dan 'Depoları Boşaltıyoruz' kampanyası Teknoloji perakendecisi Teknosa, "Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası ile 13-19 Mart tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan küçük ev aletine binlerce teknoloji ürününde özel indirimler yaptığını duyurdu.

11:20 Milli savunma ve havacılık sanayi SAHA EXPO'da kanatlanacak Yerli ve milli savunma ve havacılık sanayinin işbirliği ve tanıtım platformu SAHA EXPO 2020, 25-28 Mart tarihleriNDE İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) dünyanın 39 ülkesinden profesyonel ziyaretçilerini ağırlayacak.

22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi Hadise ile Kaan Yıldırım arasındaki gizemli aşk bitti mi? Önce Kaan Yıldırım ardından da Hadise, Instagram hesaplarında temizlik yaptı. Bu gelişmenin ardından 'Aşk tamamen bitti' yorumları yapıldı.

21:46 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisinde kriz yaşadıkları öne sürülen Hadise, sosyal medyada adeta aşkını haykırdı.

11:12 2020 Monster Notebook için dünyaya açılma yılı Monster Notebook Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz, Berlin'de yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki bir alanda Avrupa'nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açacaklarını belirterek, "Dubai'de ofisimizin etkinliğini artıracağız. Avrupa'da marka bilinirliği ile ilgili çalışmalar yapacağız.

17:16 Teknoloji devi kurumsal ürünlerini tanıttı Dünyanın sayılı bilgisayar üreticilerinden Asus, iş odaklı yapıya uygun yeni kurumsal ürün serisini tanıttı.

14:12 Monster Notebook Avrupa'nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açacak Monster Notebook Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz,"2020'de Avrupa pazarına yönelik yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz.

12:34 Balıkesir'de FETÖ'cü askere operasyon Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir astsubaya operasyon düzenledi.

12:53 Bitlis'te, PKK'ya ait 200 elektrikli fünye ele geçirildi BİTLİS'te güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 200 elektrikli fünye, 3 telsiz bağlantılı düzenek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

12:37 Kuruluşunun 20'nci yılına özel 20 yıldız üründe indirim yaptı 2000 yılında kurulan teknoloji perakendecisi Teknosa, 20'nci yaşının ilk özel kampanyasını 24-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğini duyurdu.

11:32 Teknosa'dan 20'nci yıla özel 20 yıldız üründe indirim Teknosa, 20'nci yaşının ilk özel kampanyasını 24-28 Ocak tarihleri arasında 20'nci yılına özel 20 yıldız üründe avantajlı fırsatlar sunacak.

12:38 Sanal ve artırılmış gerçeklik projeleri "KARMA Gerçeklik Laboratuvarı"nda sergilendi İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan KARMA Gerçeklik Laboratuvarı, artırılmış ve sanal gerçeklik ekosistemine dair etkinlikler düzenledi.

11:26 Milletvekillerine dağıtılan "akıllı ajanda" el yazısını da tanıyacak TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından milletvekillerine hediye edilen "akıllı ajanda", eklenecek yeni özellik sayesinde elle yazılan notları metin formatında bilgisayara aktaracak.

15:25 Tapu memurlarına rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların vatandaşlardan rüşvet talep ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

19:24 Meclis Başkanlığından milletvekillerine 100. yıla özel "akıllı" ajanda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine "teknoloji destekli", "dijitalleşebilen" ve "yazıları mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen" akıllı ajanda hediye etti.

17:55 Meclis Başkanlığından milletvekillerine 100. yıla özel "akıllı" ajanda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine "teknoloji destekli", "dijitalleşebilen" ve "yazıları mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen" akıllı ajanda hediye etti.

12:11 Yeşilyurt Belediyesi'nden farklı bir proje daha Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçenin tamamında yer alan 82 mahallede 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama' yarışması düzenleyecek.

11:12 Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

11:16 Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

15:22 Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni mağazasını Bolu'daki alışveriş ve yaşam merkezi 14 Burda'da hizmete açtı.

16:59 "Her Kitap Yeni Bir Hayat" ödül töreni ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrenciler arasında düzenlediği "Her Kitap Yeni Bir Hayat" kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

16:22 "Her Kitap Yeni Bir Hayat" ödül töreni ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrenciler arasında düzenlediği "Her Kitap Yeni Bir Hayat" kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

15:06 Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda marka isimler konuştu Ankara Ticaret Odasının (ATO) "Düğüm Çözülüyor" teması ile markalaşma bilinci oluşturmak ve Ankara'dan küresel markalar çıkmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşamaları'nın (UAMB) ilk gününde alanında marka olmuş isimler sahne aldı.

14:02 Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları ilk gününde "marka" isimleri ağırladı Ankara Ticaret Odasının (ATO) "Düğüm Çözülüyor" temasıyla markalaşma bilinci oluşturmak ve Ankara'dan küresel markalar çıkmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarının ilk gününde alanında "marka" olmuş isimler sahne aldı.

13:55 Microsoft'tan Huawei için Sevindirici Haber Mayıs ayından beri Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından Huawei markasına uygulanan yaptırımlar yavaş yavaş hafifliyor 2019 yılına gelindiğinde Huawei markasının yakaladığı büyüme ve 5G stratejilerinin hızlaca hayata geçirilmesinin ardından yakaladığı başarı Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın yaptırımları sonrasında sekteye uğramıştı.

17:24 Monster Notebook Son Teknoloji Ürünü Teknik Merkezini Açtı Yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanmış olan Monster Notebook, Kadıköy'de açtığı yeni teknik merkez binası ile yüksek performanslı oyun bilgisayarlarının ardından, kullanıcı memnuniyetinde de bir numara olmayı hedefliyor. Markanın tüm müşteri memnuniyeti çalışmalarının koordine edileceği yeni teknik merkez binası, aynı zamanda sunulan hizmetlerin daima ileri taşınabilmesi için gerekli AR-GE çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

15:00 Monster Notebook Yeni Nesil VR'a Hazır Türkiye'nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, yeni nesil sanal gerçeklik cihazlarında da kullanıcılara yüksek performans sunacağını HTC'nin yeni sanal gerçeklik cihazlarının tanıtım toplantısında gösterdi. Lansmanda kullanılan NVIDIA GeForce RTX 20 serisi grafik kartlı ve 9. nesil Intel Core i9 9900K işlemcili Tulpar T7 Gaming Laptop'lar sanal gerçeklik başlıklarını kullanan davetlilerden tam not aldı.

22:51 Adana teknosa büyümesini sürdürüyor: 201'inci mağazasını adana'da açtı Teknosa büyümesini sürdürüyor: 201'inci mağazasını Adana'da açtıNuri PİR / ADANA, (DHA)- Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa büyümesini yeni mağaza yatırımlarıyla sürdürüyor.

17:56 Teknosa büyümesini sürdürüyor: 201'inci mağazasını Adana'da açtı Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa büyümesini yeni mağaza yatırımlarıyla sürdürüyor.

16:01 Teknosa büyümesini sürdürüyor: 201'inci mağazasını Adana'da açtı Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa büyümesini yeni mağaza yatırımlarıyla sürdürüyor.

20:59 Kaş'ta ev soyan hırsızlar yakalandı Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

19:36 Antalya'da hırsızlık yapan zanlılardan 1'i tutuklandı Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

11:40 Intel ESL Türkiye Şampiyonasının kazananları belli oldu Çekişmeli karşılaşmalar ve binlerce oyuncunun katıldığı etkinliğin son günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyerin katılımıyla açıldı.

10:44 Intel esl türkiye şampiyonası'nın kazananları belli oldu 15 Eylül tarihleri arasında 88'inci kez dev buluşmaya sahne olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleşen Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

12:21 Teknosa'dan "Tupturuncu" kampanya Teknosa'nın her ay sadece bir kez düzenlediği "Tupturuncu" kampanyası, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor.

10:43 Teknoloji ürünlerinde indirim kampanyası Teknoloji perakendecisi Teknosa, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Tupturuncu kampanyasını duyurdu.

11:37 Türkiye ikincisi okula bilişim atölyesi Yapay Zeka Mini Otonom yarışmasında ilimizi başarıyla temsil ederek, Türkiye ikincisi olan Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine aynı anda 30 öğrencinin faydalanabileceği bilişim teknolojileri atölyesi kuruldu.

10:04 Teknosa'dan kesintisiz "Okula Dönüş" kampanyaları Teknosa, yeni öğretim yılında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı teknoloji ürünleri için 200'ü aşkın mağazasında ve internet sitesinde kesintisiz özel kampanyalar düzenliyor.

10:01 Teknosa'dan okul ihtiyaçları için kampanya Teknoloji perakendecisi Teknosa 13-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak "Okula Dönüş" kampanyası yaptığını duyurdu.

09:59 Teknosa kesintisiz "Okula Dönüş" kampanyası başlattı Teknosa'nın 13-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak "Okula Dönüş" kampanyası, öğrenciler için notebooktan akıllı telefona, tabletten aksesuarlara kadar birçok teknoloji ürününe avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunacak.

11:41 Okul ve ev ihtiyaçları için fırsatlar Teknosa'da Okul ve ev ihtiyaçları için notebooktan akıllı telefona, tabletten televizyon ve ev aletlerine onlarca teknoloji ürününde avantaj sunan kampanyalar Teknosa'da başladı.

10:17 Teknosa'dan okul ve ev ihtiyaçları için kampanya Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, okula hazırlanan ve sonbahara yeni teknolojilerle girmek isteyenler için 6-9 Eylül'de özel bir kampanya düzenliyor.

09:55 Okul ve ev ihtiyaçları için kampanyalar başladı OKUL ve ev ihtiyaçları için Teknosa, notebooktan akıllı telefona tabletten televizyon ve ev aletlerine onlarca teknoloji ürününde avantaj sunan kampanyalar başladığını belirtti.

04:03 Ray Tracing Teknolojili Oyunları Monster Oyun Bilgisayarı Modelleri ile Deneyimleyin Ray Tracing Teknolojili Oyunları Monster Oyun Bilgisayarı Modelleri ile Deneyimleyin Oyun bilgisayarı ve grafik teknolojileri alanında hem Microsoft hem de NVIDIA'nın adımları sayesinde ciddi bir kırılma yaşanıyor ve sinema filmleri ya da animasyon filmlerinde sıklıkla kullanılan ray tracing,...

14:36 Monster Notebook Avrupa pazarına açılıyor Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook, yıl sonunda Avrupa pazarında faaliyet gösterecek.

10:40 Teknosa'dan "bayram kampanyası" Teknosa'nın bayram kampanyası kapsamında klimadan akıllı telefona, notebook'tan beyaz eşyaya, tüm teknolojiler avantajlı fiyatlarla tüketiciye sunulacak.

10:33 Teknosa'dan bayrama özel kampanyalar Teknoloji perakendesinin öncü şirketi Teknosa, 8 Ağustos itibarıyla tüm kategorilerde geçerli avantajlarla dolu kampanyalarıyla 'teknoloji severleri' sevindiriyor.

10:03 Teknosa'dan bayrama özel kampanya TEKNOLOJİ perakende firması Teknosa, Kurban Bayramı'na özel olarak birçok kategoride indirim uygulandığını ve 19 Ağustos'a kadar çeşitli kampanyaların yer aldığını açıkladı.

03:17 Teknosa'dan Tupturuncu Kampanya, 19-22 Temmuz Tarihleri Arasında Teknosa'dan Tupturuncu Kampanya Teknoloji perakendesinin öncü şirketi Teknosa'nın avantajlarla dolu Tupturuncu kampanyası, 19-22 Temmuz tarihleri arasında teknolojiseverleri hayatı kolaylaştıran teknoloji ürünleri ile buluşturuyor.