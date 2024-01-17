 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSI, CES 2024'te Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

MSI, CES 2024'te Yeni Ürünlerini Tanıttı

Teknoloji dünyasının dikkat çekici isimlerinden MSI, CES 2024 etkinliğinde birbirinden ilginç ürünlerini sergiledi. En göze çarpan ürünleri arasında dünyanın en güçlü notebook'u MSI Titan 18HX A14V ve yapay zeka destekli MSI Stealth 18 AI Studio A1V modeli yer aldı.

MSI, CES 2024\'te Yeni Ürünlerini Tanıttı
17.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 13:18
Abone Ol

Teknoloji dünyasının en dikkat çekici isimlerinden MSI, teknoloji dünyasının gözünü çevirdiği CES 2024 etkinliğinde birbirinden ilginç ürünlerini sergiledi. İçeriğimizde şirketin oldukça iddialı olduğu yeni ürünlerini inceledik.

MSI CES 2024 turu!

MSI standında en göze çarpan ürün ise şirketin "dünyanın en güçlü notebook'u" iddiasıyla tanıttığı MSI Titan 18HX A14V oldu. MSI Titan 18HX A14V, Intel'in yeni yapay zeka destekli 14. nesil en güçlü işlemcisi Core i9 14900 HX işlemcisinden gücünü alıyor. RTX 4080 ve 4090 ekran kartı gibi en üst seviye donanım bileşenlerine sahip olan MSI Titan 18HX, çok özel bir soğutucuya sahip.

Steam Deck rakibi MSI Claw CES 2024'te tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

RGB aydınlatmalı touchpad, Vapor Chamber tabanlı gelişmiş soğutma sistemi, Intel'in yapay zeka destekli en güçlü 14. nesil mobil işlemcisi 14900 HX ve RTX 4080 ya da 4090 ekran kartı seçenekleriyle kullanıcı karşısına çıkıyor.

MSI standında dikkat çeken ürünlerden bir diğeri de Stealth 18 AI Studio A1V modeli oldu. MSI'ın yapay zeka destekli bilgisayarlarından MSI Stealth 18 AI Studio modeli hem oyunculara hem de bilgisayarda iş geliştiren, performansa ihtiyaç duyan profesyonellere hitap ediyor.

Vapor Chamber tabanlı soğutma sistemiyle beraber gelen yeni bilgisayar, Intel'in 14. nesil yapay zeka destekli Core Ultra işlemcileriyle beraber geliyor. Ek olarak Core Ultra 9 serisinden işlemcilerle sahne aldı. Bir önceki modele göre işlemci ve ekran kartına giden güç, yüzde 48 artırılarak artık çok daha performanslı bir bilgisayar karşımızda.

MSI AI Engine ile beraber yapay zekayı bilgisayara hükmetmek için de kullanabiliyorsunuz. 18 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Mini LED ekran ile beraber gelen bilgisayar, hem renk doğruluğu hem de görüntü kalitesi açısından başarılı özelliklere sahip.

WiFi 7, Thunderbolt 4 gibi modern bağlantılara destek sunan sistem, profesyonel kullanıcılar için de yüzde 12 daha büyük bir touchpad'e destek veriyor. Ayrıca Dynaudio destekli 6 hoparlörle bilgisayarda hem oyun hem film gibi işlerle beraber profesyonel kullanımda da başarılı bir deneyim sunuyor. MSI klasiği olan RGB destekli SteelSeries klavye de bilgisayara ek şıklık katmış.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

RTX 4080, Intel, MSI, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji MSI, CES 2024'te Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:43:39. #1.11#
SON DAKİKA: MSI, CES 2024'te Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement