MSI, CES 2024\'te Yeni Ürünlerini Tanıttı

Teknoloji dünyasının en dikkat çekici isimlerinden MSI, teknoloji dünyasının gözünü çevirdiği CES 2024 etkinliğinde birbirinden ilginç ürünlerini sergiledi. İçeriğimizde şirketin oldukça iddialı olduğu yeni ürünlerini inceledik.

MSI CES 2024 turu!

MSI standında en göze çarpan ürün ise şirketin "dünyanın en güçlü notebook'u" iddiasıyla tanıttığı MSI Titan 18HX A14V oldu. MSI Titan 18HX A14V, Intel'in yeni yapay zeka destekli 14. nesil en güçlü işlemcisi Core i9 14900 HX işlemcisinden gücünü alıyor. RTX 4080 ve 4090 ekran kartı gibi en üst seviye donanım bileşenlerine sahip olan MSI Titan 18HX, çok özel bir soğutucuya sahip.

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RGB aydınlatmalı touchpad, Vapor Chamber tabanlı gelişmiş soğutma sistemi, Intel'in yapay zeka destekli en güçlü 14. nesil mobil işlemcisi 14900 HX ve RTX 4080 ya da 4090 ekran kartı seçenekleriyle kullanıcı karşısına çıkıyor.

MSI standında dikkat çeken ürünlerden bir diğeri de Stealth 18 AI Studio A1V modeli oldu. MSI'ın yapay zeka destekli bilgisayarlarından MSI Stealth 18 AI Studio modeli hem oyunculara hem de bilgisayarda iş geliştiren, performansa ihtiyaç duyan profesyonellere hitap ediyor.

Vapor Chamber tabanlı soğutma sistemiyle beraber gelen yeni bilgisayar, Intel'in 14. nesil yapay zeka destekli Core Ultra işlemcileriyle beraber geliyor. Ek olarak Core Ultra 9 serisinden işlemcilerle sahne aldı. Bir önceki modele göre işlemci ve ekran kartına giden güç, yüzde 48 artırılarak artık çok daha performanslı bir bilgisayar karşımızda.

MSI AI Engine ile beraber yapay zekayı bilgisayara hükmetmek için de kullanabiliyorsunuz. 18 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Mini LED ekran ile beraber gelen bilgisayar, hem renk doğruluğu hem de görüntü kalitesi açısından başarılı özelliklere sahip.

WiFi 7, Thunderbolt 4 gibi modern bağlantılara destek sunan sistem, profesyonel kullanıcılar için de yüzde 12 daha büyük bir touchpad'e destek veriyor. Ayrıca Dynaudio destekli 6 hoparlörle bilgisayarda hem oyun hem film gibi işlerle beraber profesyonel kullanımda da başarılı bir deneyim sunuyor. MSI klasiği olan RGB destekli SteelSeries klavye de bilgisayara ek şıklık katmış.