Bursa'da Otomobil Yangını

BURSA'da, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, alev aldı. Sürücünün yol kenarına park edip indiği otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.

Bursa- Ankara kara yolunda İnegöl ilçesine doğru seyir halinde olan Ömer K. (40) yönetimindeki 16 KLT 27 plakalı otomobilin motor kısmından, saat 14.00 sıralarında, dumanlar yükseldi. Ömer K.'nin yol kenarına park edip indiği, otomobil bir anda alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),