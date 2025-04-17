ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde park halindeyken alev alan otomobildeki yangın komşuların çektiği hortumdan sıkılan su ile söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Sarıcan Beldesinde, M.G.'ye ait park halindeki otomobil motor kısmında alev alarak yanmaya başladı. Komşuların bahçeden çektikleri hortumdan sıkılan suyla otomobildeki yangın söndürüldü. Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haber- Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,
Son Dakika › Otomobil › Elazığ'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?