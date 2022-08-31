Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi - Son Dakika
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Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi

31.08.2022 22:19

1990'lı yıllarda ilginç vaatleriyle dikkat çeken Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Besim Tibuk, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Tibuk, konuk olduğu bir programda Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözleri sebebiyle tepki topladı. Tibuk, Atatürk için "ABD mandasını istiyordu" dedi.

Liberal Demokrat Parti'nin kurucu genel başkanı Besim Tibuk, 1990'lı yıllarda ve 2002 seçimlerindeki vaatleriyle o dönemin en çok konuşulan isimlerden biriydi. Hatta TRT yayınında "Ne varsa satacağız, TRT'yi de satacağız" sözleri çok konuşulan Tibuk, seçimlerden hezimetle ayrıldı.

YILLARDIR ORTALIKTA GÖRÜNMÜYORDU

Uzun yıllardan bu yana sıcak siyasetin içerisine girmeyen ve şu anda 77 yaşında olan Tibuk, katıldığı bir programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Tibuk, Atatürk için "Mustafa Kemal, ABD Mandası Olmak İstedi" ifadelerini kullandı.

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Besim Tibuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi - Son Dakika
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