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2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2022 bütçe görüşmeleri

12.12.2021 00:55
2022 bütçe görüşmeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Millet size yetkiyi verip de, terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Bunu müsaade etmez. Siz hala bunu öğrenemediniz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Millet size yetkiyi verip de, terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Bunu müsaade etmez. Siz hala bunu öğrenemediniz" dedi.

2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un kayyum belediyelere ilişkin sözlerine "Siz bütün Kürtler adına, Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz? Size bu hakkı kim veriyor? Bunu merak ediyorum. Siz çocukları dağa çıkarmaktan bahsediyorsunuz, biz çocuklarımız için okul diyoruz, eğitim diyoruz, üniversite diyoruz. Siz yakmak diyorsunuz, yıkmak diyorsunuz, siz yakıp, yıkarsınız, biz yaparız. Yakıp yıkanlar yapmanın ne demek olduğunu bilemezler, milleti memnun etmek nedir bilmezler. Kayyum Belediyeleri'nden bahsediyorsunuz. Siz hep ömrünüzü umutlanmakla geçirdiniz. Bundan sonra da umutlanmaya devam edeceksiniz. Umutlarınızı milletimiz boşa çıkaracak. Bu millet size yetkiyi verip de, terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Bunu müsaade etmez. Siz hala bunu öğrenemediniz" dedi.

HDP milletvekilleri Kurum'a tepki gösterdiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Diyarbakır anneleri ile ilgili olarak, "Diyarbakır annelerinin çocuklarını getirin, geçmişte arkadaşlarınız 'Biz Kandil'e sırtımızı dayadık' demişlerdi. Herhalde sırtınızı dayadığınız yere sözünüz geçer. Getirin o anneler, size kırmızı halı sererler" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarına ilişkin olarak, "şu ana kadar altı vakamız tespit edildi. Biri İstanbul'da, beşi İzmir'de. Altı vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece hafif belirtileri, ayakta tedavi edilen hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşımız şuan tedirgin olmasın. Biz bu varyantlarla ilgili şu anda bulaşıcılığın daha fazla olduğunu ama etkisinin daha düşük olabileceğini düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı bir şekilde uymasıdır" dedi.

Sağlık personeli atamalarına ilişkin olarak Koca, "40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM'ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi. Önümüzdeki günlerde kılavuz yayınlanacak. KPSS puanına, merkezi yerleştirmeyle, mülakat yapılmadan alınacak. Mart ayında da 10 bini sürekli işçi,10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personel alacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fahrettin Koca, Murat Kurum, Derya Yanık, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika


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