2023 bütçesi TBMM'de kabul edildi! İşte kurumlara ayrılan ödenekler... - Son Dakika
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2023 bütçesi TBMM'de kabul edildi! İşte kurumlara ayrılan ödenekler...

16.12.2022 23:46

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmeleri 12 günün ardından sona erdi, 2023 Merkezi Yönetim bütçesi kabul edildi. İşte kamu, özel, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ayrılan ödenekler...

Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 17 ayrı bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü 12 günlük maraton sona erdi. Bütçe Kanun Teklifi, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurulda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edildi.

KAMU İDARELERİNE 4,4 TRİLYON TL ÖDENEK

Merkezi Yönetim bütçesine göre; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 4 triyon 423 milyar 341 milyon 574 bin TL, özel bütçeli idarelere 365 milyar 390 milyon 724 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19 milyar 535 milyon 347 bin TL ödenek ayrıldı.

GELİRLER NE KADAR OLACAK?

Gelirler ise, 3 trilyon 762 milyar 439 milyon 808 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 37 milyar 133 milyon 891 bin TL öz gelir, 329 milyar 737 milyon 621 bin TL Hazine yardımı olmak üzere toplam 366 milyar 871 milyon 512 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 19 milyar 102 milyon 343 bin TL öz gelir, 433 milyon 4 bin TL Hazine yardımı olmak üzere toplam 19 milyar 535 milyon 347 bin TL olarak tahmin edildi.

Kaynak: İHA
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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2023 bütçesi TBMM'de kabul edildi! İşte kurumlara ayrılan ödenekler... - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023 bütçesi TBMM'de kabul edildi! İşte kurumlara ayrılan ödenekler... - Son Dakika
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