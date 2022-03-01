2023 seçimleri masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

2023 seçimleri masaya yatırıldı

01.03.2022 10:48
2023 seçimleri masaya yatırıldı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Bilecik'te ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Bilecik'te ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti İl Koordinatörü Necati Karagöz Bilecik temasları kapsamında AK Parti ilçe başkanlarının katıldığı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti İl Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz eşlik etti. İlçe başkanlarını tek tek dinleyen Karagöz, 2023 hedefleri ve çalışmaları ile alakalı bilgiler aktardı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Gerek seçmenlerimizle gerekse toplumun her kesimi ile sıcak temas halindeyiz. Bu yüzden muhalefetten hep bir adım öndeyiz. 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecikspor'dan yaşanan olaylarla ilgili açıklama Bilecikspor'dan yaşanan olaylarla ilgili açıklama Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Necati Karagöz, Hisarcık, AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 2023 seçimleri masaya yatırıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:53:55. #1.13#
SON DAKİKA: 2023 seçimleri masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement