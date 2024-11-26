2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
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Politika

2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

TBMM'de 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri 9 Aralık’ta başlayacak, 20 Aralık’ta tamamlanacak.

26.11.2024 22:46
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TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşme takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Buna göre, bütçe görüşmeleri, Genel Kurulda 9 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak ve bitimine kadar devam edecek.

Genel Kurul, tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Görüşmeler 12 günde tamamlanacak.

Başlangıçta bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde yürütme adına yapılacak sunuş konuşması süreye tabi tutulmaksızın yapılacak. Siyasi parti grupları ve yürütmeye, istemi halinde (hükümet adına sunuş konuşması hariç) 70 dakika süre verilecek. Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek. Kişisel konuşmalar 10'ar dakika olacak.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler, 8 turda tamamlanacak; turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanun teklifi maddeleri oylanacak. Gruplar ve yürütme adına yapılacak konuşmalar 70'şer, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Her tur için soru-cevap işlemi, 15 dakika soru, 15 dakika cevapla sınırlandırılacak.

Bütçenin son günü olan 20 Aralık Cuma görüşmelere saat 14.00'te başlanacak ve bitimine kadar çalışılacak. Son gün gruplar ve yürütmeye 70'şer dakika süre verilecek, kişisel konuşmalar da 10'ar dakika olacak.

Danışma Kurulunun önerisinin kabul edilmesinin ardından Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Politika 2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika

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