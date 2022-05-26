27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Pendik'ten Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na demokrasi yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi

27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Pendik'ten Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na demokrasi yolculuğu

26.05.2022 10:02
27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Pendik'ten Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na demokrasi yolculuğu

Pendik Belediyesi 27 Mayıs Darbesinin 62 . Yıl dönümünde, açık hava müzesi haline getirilen "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"'na lise öğrencileri için gezi düzenledi.

Pendik Belediyesi 27 Mayıs Darbesinin 62 . Yıl dönümünde, açık hava müzesi haline getirilen "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"'na lise öğrencileri için gezi düzenledi. Çok sayıda lise öğrencisi gezide Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları ile tanıştı . Tarihi yolculuk öncesi gençlere seslenen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "En büyük hedeflerimden biri gençlerimizin bu ilçe ve ülkeye gelecekte faydalı insanlar olmaları. Türkiye'nin tarihini çok iyi bilmeniz lazım ki geleceği o şekilde şekillendirin. Tarihimizde çok önemi olan bir yeri ziyaret ediyorsunuz." dedi.

Pendik Belediyesi Cumhuriyet tarihinde ilk askeri darbe olarak geçen 27 Mayıs 1960 Darbesinin 62.yıldönümünde lise öğrencilerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na götürdü. Etkinlik öncesi öğrencilerle Atatürk Kültür Merkezi'nde buluşarak onları uğurlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin "Pendik genç ve dinamik bir ilçe. Göreve geldiğimizden beri gündemimiz hep "gençlikle ilgili ne yapabiliriz" oldu. Özellikle gençlik çalışmaları, eğitim ve kütüphanelerle alakalı ihtiyaçlarınızı gidermeye çalışıyoruz. 39 ilçede Pendik bu konuda ön saflarda. En büyük hedeflerimden biri gençlerimizin bu ilçe ve ülkeye gelecekte faydalı insanlar olmaları. Türkiye'nin tarihini çok iyi bilmeniz lazım ki geleceği o şekilde şekillendirin. Yapacağınız gezide tarihimizde çok önemi olan bir yeri ziyaret ediyorsunuz." ifadelerinde bulunarak tarih bilincini vurguladı.

"Yaslı Ada"da tarihi yerinde öğrendiler

Demokrasiye yapılan saldırının ve müdahalenin sonuçlarını ve bu süreci gözler önüne seren Demokrasi ve Özgürlükler Adası ve müzeleri, lise öğrencilerini ağırladı. "Yaslı Ada" olarak da adlandırılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 200' e yakın öğrenci tarihi yerinde inceleyerek öğrendi.27 Mayıs Darbesi ve Adnan Menderes hakkındaki tarihi noktaları adada bulunan müze, canlandırma ve sinevizyon gösterisiyle öğrenen gençler tarihi bir yolculuğa çıktı.

"Tarihi bu şekilde öğrenmek çok daha iyi ve akılda kalıcı"

Tarihi anlama ve bilinçlenmeyi artırma adına yapılan geziye katılan lise öğrencileri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan müzelerin öğrenme süreçlerine olan katkısından bahsetti. Öğrenciler adada yer alan sinevizyon gösterisi ve tarihten kesitlerin yer aldığı canlandırmaların olduğu alanlar hakkında "27 Mayıs ve Adnan Menderes hakkında bilgim vardı ancak bu kadar detaylı ve incelikli yoktu. Çok duygulandık. Buraya gelmek bu açıdan çok yararlı oldu. Genel olarak tarihi yazılı ve sözlü dinliyoruz ama görsellerle, videolar ve canlandırmalarla deneyimlemek daha akılda kalıcı ve etkili oldu. Burada tarihi yerinde öğrenirken aklımızda kalıyor." ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
MENDERES'İN KAHYASI; 27 MAYIS DARBESİNİ DUYUNCA BAYILDIM MENDERES'İN KAHYASI; 27 MAYIS DARBESİNİ DUYUNCA BAYILDIM Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Pendik'ten Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na demokrasi yolculuğu - Son Dakika


Son Dakika
09:54 Sadakatsiz'in finalinde en çok bu sahne konuşuldu! "Behlüller ölmez şekil değiştirir!"
09:49 26 Mayıs'ta dolar, 16,40 TL'yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü
09:49 Önce pastane kapısına bırakılan çileklerin tadına baktı sonra da tüm kasayı çaldı! İşletme sahibinden tepki gecikmedi: Ara sıra gelsin çayımızı içsin!
09:46 Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu
09:25 Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik baskında 18 kişi gözaltına alındı
09:22 Oğlum dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Final bölümünde neler yaşandı?
09:19 TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
09:16 26 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:55 Burcu Esmersoy'un 1 aylık kazancı dudak uçuklattı
08:55 TRT bandrol ücretleri artırıldı! Bu kararla birlikte akıllı telefon, akıllı saat, bilgisayar ve tabletlerin fiyatları artacak...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 10:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Pendik'ten Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na demokrasi yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement