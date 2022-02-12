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AB'den Bosna Hersek liderlerine anlaşmaya varma çağrısı - Son Dakika

AB'den Bosna Hersek liderlerine anlaşmaya varma çağrısı

12.02.2022 14:15
AB'den Bosna Hersek liderlerine anlaşmaya varma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'te Ekim ayında yapılacak seçimlerde uygulanacak bir anlaşmaya varma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'te Ekim ayında yapılacak seçimlerde uygulanacak bir anlaşmaya varma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Ofisinden yapılan açıklamaya göre AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Yüksek Temsilci Josep Borrell, Bosna Hersek'teki siyasi liderlerle telefon görüşmesi yaptı. Ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerde Boşnak lideri Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Dragan Coviç ve Sırp lider Milorad Dodik ile görüştü. Borrell tüm liderleri, ülkedeki mevcut siyasi krizin uzun vadeli, sürdürülebilir bir çözümünü sağlamak için ciddi ve anlamlı bir diyaloğu sürdürmeye çağırdı. Borrell ayrıca, federasyon liderlerini anayasa ve seçim reformu konulu müzakerelere bağlı kalmaya ve erken bir anlaşma için çalışmaya çağırdı" ifadelerine yer verildi.

Anlaşma için siyasi cesaret ve kararlılık vurgusu

Açıklamada, "Borrell, AB'nin ABD ile birlikte tüm tarafların endişelerini giderecek ve AB standartlarına uygun olacak ve ülkenin AB yolunda ilerlemesine olanak sağlayacak dengeli bir anlaşmayı kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğunu yineledi. Borrell, önümüzdeki Ekim ayında yapılacak genel seçimlerde uygulanacak bir anlaşma uygulanması için ilgili partileri siyasi cesaret ve kararlılık göstermeye çağırdı" denildi.

"AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nin gündemine gelecek"

Açıklamanın sonunda ise AB'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne bağlılığına vurgu yapılarak, "Borrell, AB'nin Bosna ve Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve birliğine olan açık bağlılığını ve ülkenin mevcut siyasi krizi aşmasına yardımcı olmak için elindeki tüm araçları kullanmaya ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan reformlara yeniden odaklanmaya hazır olduğunu hatırlattı. Borrell ayrıca, 21 Şubat'ta Dışişleri Konseyi'nin Bosna Hersek'teki durumun tüm yönlerini derinlemesine tartışacağını bildirdi" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL

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Avrupa Birliği, Sırp, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB'den Bosna Hersek liderlerine anlaşmaya varma çağrısı - Son Dakika


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