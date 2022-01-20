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AB'den Polonya'ya bu kez de 69 milyon euro para cezası - Son Dakika

AB'den Polonya'ya bu kez de 69 milyon euro para cezası

20.01.2022 19:10
AB'den Polonya'ya bu kez de 69 milyon euro para cezası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın (AAD) Polonya'ya Disiplin Kurulu'nun faaliyetlerinin derhal askıya alınması kararına uymadığı gerekçesiyle bu kez de 69 milyon euro para cezası kesti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın (AAD) Polonya'ya Disiplin Kurulu'nun faaliyetlerinin derhal askıya alınması kararına uymadığı gerekçesiyle bu kez de 69 milyon euro para cezası kesti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın (AAD) yargı bağımsızlığı ve yargıç güvenliğini kısıtladığı gerekçesiyle Polonya Yüksek Yargısı bünyesinde bulunan Disiplin Kurulu'nun faaliyetlerinin derhal askıya alınması kararını uygulamayan Polonya'ya bu kez de 69 milyon euro para cezası verdi. AAD 4 Temmuz 2021 tarihinde aldığı kararla Polonya Yüksek Yargısı bünyesinde oluşturulan, hakimlerin dokunulmazlıklarını kaldırma yetkisine sahip Disiplin Kurulu'nun yargı bağımsızlığını ve yargıç güvenliğini kısıtladığı, AB hukukuna uygun olmadığı gerekçesiyle faaliyetlerinin derhal askıya alınması kararını vermişti.

Polonya'ya cezayı ödemek için 45 gün süre verildi

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PİS) çoğunlukta olduğu parlamento tarafından oluşturulan Disiplin Kurulu, ülkedeki muhalefet tarafından hükümetin yargıyı ele geçirme çabaları olarak nitelendirilmiş, hükümet ise AAD'nin kararı gereği gerçekleştirecekleri yeni yargı reformuyla Disiplin Kurulu'nu geçersiz kılacağını açıklamıştı. Polonya'nın Yüksek Yargı Disiplin Kurulu'nun faaliyetlerini askıya almaması sonucu AB Komisyonu Polonya'ya para cezası uygulanması kararı aldı. Polonya'ya 3 Kasım 2021-10 Ocak 2022 tarihleri arasında her gün için 1 milyon euro olmak kaydıyla 69 milyon euro ceza kesen Komisyon, Polonya'ya para cezasını ödemesi için tebligat yapıldığını bildirirken ülkenin cezayı ödemek için 45 gün süresi bulunduğunu açıkladı.

AB Komisyonu Turow madeni için de Polonya'ya 50 milyon para ceza kesmişti

AB Komisyonu 14 Ocak'ta da Polonya'ya Avrupa Adalet Divanı'nın Turow linyit madeninin kapatılması kararına uymadığı gerekçesiyle 50 milyon euro para ceza kesmişti. Polonya, tebligata rağmen cezayı ödememiş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari "Eğer Polonyalı yetkililer ödemeyi yapmazsa AB Komisyonu cezayı tahsil etmek için sağlam prosedürlere sahip" sözleriyle cezanın Polonya'ya ayrılan AB bütçesinden tahsil edilebileceğinin sinyalini vermişti. Komisyon Sözcüsü Ujvari'nin bu sözlerine karşılık Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller ise "AB Komisyonu AB hukukuna aykırı olduğu halde bütçeden gelecek fonumuzu kesmek isterse, biz bu yükü kaldıracak güçteyiz" şeklinde açıklama yapmıştı. Hükümet Sözcüsü Müller, Turow madeninden elde edilen kömürle ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 8'inin üretildiğini, madenin bir anda kapatılmasıyla milyonlarca ev ve işyerinin elektriksiz kalacağını, Polonyalıların enerji güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğu gerekçesiyle madeni kapatmayacaklarını belirtmişti. - VARŞOVA

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Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği, Para Cezası, Polonya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB'den Polonya'ya bu kez de 69 milyon euro para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'den Polonya'ya bu kez de 69 milyon euro para cezası - Son Dakika
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