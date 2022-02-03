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ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti

03.02.2022 19:49

ABD Başkanı Biden, ABD'nin Suriye'de düzenlendiği operasyonda ölen terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi hakkında, "ABD askeri gücü, dünyaya yönelik büyük bir terör tehdidi olan DEAŞ'ın küresel liderini başarıyla ortadan kaldırdı" dedi. Biden, El-Kureyşi'nin yakalanmamak için intihar yeleğini patlatarak kendisini havaya uçurduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürdüğü operasyon hakkında basın toplantısı düzenledi.

"BAŞARIYLA ORTADAN KALDIRILDI"

Biden, "ABD askeri gücü, dünyaya yönelik büyük bir terör tehdidi olan DEAŞ'ın küresel liderini başarıyla ortadan kaldırdı" dedi.

Söz konusu operasyonda sivil kaybını en aza indirmek için hava saldırısı yerine özel kuvvetler operasyonunu seçtiğini belirten Biden, "Savunma Bakanlığına sivil kayıpları en aza indirmek için mümkün olan her türlü önlemi alması talimatını verdim. Bu teröristin etrafını çocuklar da dahil olmak üzere ailelerle çevrelemeyi seçtiğini bilerek, kendi halkımız için çok daha büyük bir riskle özel kuvvetler baskınına devam etme kararı aldık" dedi.

Biden, "Onu bir hava saldırısıyla hedef almak yerine sivil kayıpları en aza indirmek için bu seçimi yaptık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı

EL-KUREYŞİ KENDİNİ HAVAYA UÇURMUŞ

Biden, özel kuvvetlerin baskın sırasında teröristi yakalamaya çalıştığını fakat el-Kureyşi'nin işlediği suçlar için adaletle yüzleşmektense kendisini havaya uçurmayı seçtiğini söyleyerek, "Tıpkı selefinin yaptığı gibi, ailesinin birkaç üyesini de yanına alarak" dedi.

Biden, ABD ordusuna "muazzam cesaretleri, becerileri ve kararlılıkları" için teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı

"ABD, DEAŞ TEHDİDİNE KARŞI HER ZAMAN TETİKTE"

Biden, ABD'nin DEAŞ'tan gelen tehditlere karşı tetikte olduğunu belirterek, "Bu operasyon, ABD'nin dünyanın neresinde saklanmaya çalışırlarsa çalışsın terör tehditlerini ortadan kaldırma kapasitesinin ve erişiminin bir kanıtıdır" dedi.

Biden, "Teyakkuzdayız, hazırlıklıyız. Dün geceki operasyon dünyanın dört bir yanındaki teröristlere güçlü bir mesaj gönderdi. Peşinizden geleceğiz ve sizi bulacağız. Bugün bir kez daha ABD halkını güvende tutmak ve müttefik ve ortaklarımızın güvenliğini güçlendirmeye durmaksızın devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı

BİDEN YAZILI AÇIKLAMAYLA ÖLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında hava operasyonu gerçekleştirmiş, Biden ise bugün yaptığı yazılı açıklamayla düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Suriye Sivil Savunma örgütü tarafından yapılan açıklamada ise, dün gece düzenlenen operasyonda 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü belirtilmişti.

ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı

2019 YILINDA DA BAĞDADİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Eski ABD Başkanı Donald Trump da Ekim 2019'da yaptığı açıklamada DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD ordusunun düzenlediği operasyon sırasında bir tünelde üzerindeki intihar yeleğini patlatarak intihar ettiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı
ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı
ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı
ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı
ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Suriye, Terör, DEAŞ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti - Son Dakika


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