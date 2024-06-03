ABD Başkanı Joe Biden, Meksika'nın İlk Kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u Tebrik Etti - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika'nın İlk Kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u Tebrik Etti

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti. Biden, Sheinbaum ile yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ve her iki ülkenin değerlerini ve çıkarlarını ilerletme konusundaki kararlılığını ifade etti. Ayrıca, Meksika halkını başarılı bir demokratik seçim süreci yürüttükleri için kutladı.

03.06.2024 18:46
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ABD Başkanı Joe Biden, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olarak seçilen Claudia Sheinbaum'u tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u tebrik etti. Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Claudia Sheinbaum'u Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olarak seçilmesinden dolayı kutluyorum. İki ülke arasındaki kalıcı bağları yansıtan ortaklık ve dostluk ruhu içerisinde seçilmiş Başkan Sheinbaum ile yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Her iki ülkenin değerlerini ve çıkarlarını halklarımızın yararına olacak şekilde ilerletme konusundaki kararlılığımızı ifade ediyorum. Ayrıca Meksika halkını yerel, eyalet ve federal düzeylerde 20 binden fazla makam için ülke çapında başarılı bir demokratik seçim süreci yürüttükleri için kutluyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, Meksika'nın İlk Kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u Tebrik Etti - Son Dakika

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