ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri İsveç'te Devam Ediyor

ABD ve Çin heyetlerinin İsveç'teki ticaret görüşmeleri, ikinci gününde başladı.

ABD ve Çin'in gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşını sona erdirmek üzere İsveç'in başkenti Stockholm'de dün başlattığı görüşmeler ikinci gününde devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlığındaki heyetler, görüşmelerin ikinci gününde İsveç Başbakanlık Ofisine (Rosenbad) geldi.

12 Ağustos'a kadar kalıcı gümrük vergisi anlaşmasına varılması bekleniyor

Görüşmelerin ardından yüzde 100'ü aşan gümrük vergileri konusunda Mayıs ayında sağlanan ve iki hafta sonra sona erecek olan 90 günlük aranın yeniden uzatılması bekleniyor. İki taraf arasında kalıcı bir gümrük vergisi anlaşmasına varmak için daha önce 12 Ağustos'a kadar süre tanınmıştı. Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması durumunda ABD'nin gümrük vergilerinin 3 haneli seviyelere geri dönmesiyle küresel tedarik zincirlerinin yeniden çalkantılarla karşı karşıya kalması ve bu durumunda ikili ticaret ambargosuna yol açması bekleniyor.

ABD şu anda Çin mallarına yüzde 30, Çin ise ABD ürünlerine yüzde 10 gümrük vergisi uyguluyor.

Mayıs ve Haziran ayında da görüşmeler yapılmıştı

Çin ve ABD heyetleri ticaret savaşını bitirmek için Mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde, Haziran ayında ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelmişti. - STOCKHOLM