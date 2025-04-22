ABD'den Göçmenlere 7 Gün Süre - Son Dakika
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Politika

ABD'den Göçmenlere 7 Gün Süre

ABD, Meksika'dan geçici izinle giren göçmenlerin 7 gün içinde ülkeyi terk etmesini zorunlu kılıyor.

22.04.2025 02:43
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika sınırından geçici izinle ülkeye giren ve henüz resmi statü kazanmamış göçmenlerin 7 gün içinde ABD'yi terk etmesini talep etmeye hazırlanıyor. Karardan on binlerce Türk vatandaşı da etkilenebilir.

Parole statüsündekiler için toplu sınır dışı hazırlığı

Trump yönetimi, Meksika sınırından geçici giriş izniyle (parole) ABD'ye giren göçmenlere yönelik kapsamlı bir sınır dışı planı üzerinde çalışıyor. İsmini vermek istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgiye göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bu kişilerin 7 gün içerisinde ülkeyi terk etmesini öngören bir kararname hazırladı.

Resmi statü kazanmamış göçmenler hedefte

Söz konusu karar, özellikle parole statüsünde bulunan, henüz iltica başvurusu yapmamış ya da resmi bir göçmenlik statüsü kazanmamış kişileri kapsıyor. Bu kapsamda yer alan kişilerin çalışma izni gibi tüm geçici haklarının da bu karar ile sona ereceği ifade ediliyor.

"Meksika üzerinden yasa dışı yollarla giren tüm göçmenler bu kategoriye alınacak"

Yetkili, mahkeme süreci devam eden kişilerin dahi sınır dışı edileceğini vurgulayarak, "Meksika üzerinden yasa dışı yollarla giren tüm göçmenler bu kategoriye alınacak. Hedefimiz, bu kişilerin 7 gün içinde sınır dışı edilmeleri" açıklamasında bulundu. Federal hükümetin hazırladığı bildiride, İç Güvenlik Bakanlığı'nın yanı sıra yerel kolluk kuvvetlerinin de sınır dışı sürecine aktif olarak katılmaları yönünde emir verileceği belirtildi. Mahkemelere yapılacak itirazların süreci sekteye uğratmaması için gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi. Hazırlanan yazıya göre, 7 gün içinde ülkeden ayrılmayan kişilerin sınır dışı edileceği, para cezası ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yapıldı. Karar, ABD genelinde parole ile bulunan on binlerce göçmeni, özellikle de kaçak yollarla ülkeye giriş yapan Türk vatandaşlarını doğrudan etkiliyor.

Türk toplumunda büyük endişe

Ocak ayında bildirilen resmi rakamlara göre, Meksika üzerinden ABD'ye geçen Türk vatandaşı sayısı 60 bini aşmış durumda. Bu kişilerin önemli bir kısmının hala geçici statüde olduğu ve bu karar kapsamına girebileceği belirtiliyor.

Çıkış bildirimi dijital olarak yapılabilecek

ABD'den kara yolu ile ayrılacak kişilerin, çıkışlarını CBP One mobil uygulaması veya i94 web sitesi üzerinden resmi olarak bildirmeleri gerektiği de duyurulan belgede yer aldı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Göçmenlere 7 Gün Süre - Son Dakika

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