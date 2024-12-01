ABD'den Suriye Açıklaması - Son Dakika
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Politika

ABD'den Suriye Açıklaması

ABD, Esad rejiminin siyasi sürece katılmadığını ve durumun kötüleştiğini belirtti.

01.12.2024 10:04
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett tarafından yayımlanan açıklamada, Suriye'de yaşananlardan Beşar Esad rejimi tutulurken, "Esad rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a güvenmesi şu anda ortaya çıkan şartlara neden olmuştur" denildi.

ABD hükümetinden Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, tarafından yayınlanan açıklamada, Suriye'deki durumun yakından takip edildiği belirtilerek, "Esad rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a güvenmesi, Suriye'nin kuzeybatısında Esad rejimi hatlarının çökmesi de dahil olmak üzere şu anda ortaya çıkan şartlara neden olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"ABD'nin hiçbir ilgisi yoktur"

Heyet Tahrir Eş- Şam'ın (HTŞ) düzenlediği operasyonlarla ABD'nin hiçbir ilgisinin olmadığı aktarılan açıklamada, "ABD, ortakları ve müttefikleriyle birlikte gerilimin düşürülmesi, sivillerin ve azınlık gruplarının korunması ve bu iç savaşı BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ile uyumlu bir siyasi çözümle kesin olarak sona erdirebilecek ciddi ve inandırıcı bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulunmaktadır" denildi. Açıklamada, ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'de yeniden güçlenmesini önlemek adına personelini ve askeri mevzilerini korumaya devam edeceği vurgulandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesi çağrısı yapılmaktadır. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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