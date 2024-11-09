Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Yalçınkaya’yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Yalçınkaya’yı Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Yalçınkaya’yı Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın temasları sırasında CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya'yı ziyaret etti. İkili, Bartın için gerçekleştirilecek projeler üzerine istişarelerde bulundu ve geçmişteki dostluklarını esprili bir dille hatırlattı.

09.11.2024 08:57  Güncelleme: 09:01
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya'yı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın temasları kapsamında belediyeyi ziyaret etti. Bakan Tunç ve beraberindekileri, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya karşıladı. Bakan Tunç ile tanışıklığının eski dönemlere dayandığını ifade eden Başkan Yalçınkaya, davetini geri çevirmediği için Bakan Tunç'a teşekkür etti. Yalçınkaya, Bartın için gerçekleştirilecek projeler için destek istedi.

Bakan Tunç ise Bartın için yapılacak her hizmete gereken desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceğini ifade etti. Başkan Yalçınkaya ile olan eskiye dayalı tanışıklığını ise esprili bir şekilde anlatan Bakan Tunç, "Uzun zamandır belediye başkanımızın bir daveti vardı, gerçekleştirelim ve hem bir hayırlı olsun temennimizi iletelim hem de gerek belediye çalışmaları, gerekse hükümet çalışmalarıyla ilgili istişareleri yapmak niyetiyle ziyarette bulunuyoruz. Tabii başkanımız ile 3 dönem birlikte milletvekilliği yaptık. Bartın için çalıştık. O muhalefetteydi, biz iktidar partisi milletvekili olarak Bartın'ımıza hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Milletvekilliğinden önce belediye başkanlığı da vardı. 2 dönem belediye başkanlığından sonra parlamentoda birlikte Bartın'ımız için güzel hizmetlere vesile olmanın gayreti içerisinde olduk. O, milletvekilliğini bıraktı, yerel yönetime tekrar geriye döndü. Biz durmak yok, ileriye diyoruz. Tekrar Bartın halkının takdirleriyle tekrar belediye çalışmalarına koyuldu" dedi.

Bakan Tunç, hediyelerin verildiği anlarda da yaptığı iki ayrı espri ile güldürdü. Başkan Yalçınkaya'nın hediyesi olacağını söylemesi üzerine Bakan Tunç, 30 Mart-2009 ile 16 Mart 2023 tarihleri arasında Bartın Belediye Başkanlığı görevini yapan Cemal Akın'ı kast ederek, "Bu hediye Cemal Bey'den kalma değil, değil mi" diye sordu. Türk bayrağının bulunduğu kutunun kilidini açmaya çalışan Başkan Yalçınkaya ise, çevredekilerin gülerek tepki verdiği soruya, "Hayır, kesinlikle" cevabını verdi.

Bakan Tunç ise Başkan Yalçınkaya'ya cezaevlerindeki hükümlülerin yaptığı el işlemeli vazo hediye etti. Hediye karşısında memnuniyetini dile getiren Başkan Yalçınkaya, makam masasının önündeki sehpaya konulmasını isteyince Bakan Tunç ise esprili bir dille, "Ayak altına koyma, yükseğe bir yere koy" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçınkaya ise, "Olur mu öyle hiç. Çok önemli bir hediye" diye konuştu.

Hediyelerin verilmesinin ardından ise ziyaret basına kapalı bir şekilde devam etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Yalçınkaya’yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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