AFAD'ın Münbiç'teki İnsani Yardımları

Politika

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AFAD Suriye'nin Münbiç bölgesinde insani yardımlara devam ediyor

ANKARA - AFAD ekipleri, Suriye'nin Münbiç bölgesine geri dönüş yapan vatandaşlara gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Suriye'nin Münbiç bölgesinde bin 365 aileye gıda kolisi dağıtan AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde de yanlarında olmaya devam ediyoruz. AFAD insani yardım ekiplerimiz, terör örgütünden temizlenen Tel-Rıfat bölgesinde yaşayan 625 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. İnsanımız için ülkemizde; İnsanlık için sınırlarımızın ötesinde" dedi.