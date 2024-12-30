Politika

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Öcalan muhataplığını Kürt'e hakaret sayıyorum. Öcalan muhataplığını Kürtlerle eşleştirmeyi Kürtlere küfür sayıyorum. Dolayısıyla süreci doğru yönetmek zorundayız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Ağıralioğlu,"DEM Grubu adına değil de Meclis adına olduğu izlenimini de verecek şekilde, aslında tasarlanan bir ziyaret gerçekleşti ve ziyaret sonrası bir açıklama paylaşıldı. Bu sürecin başından itibaren hassasiyet merkezimizi; devletin varlığına, devletin gücüne, devamlılığına, devletin güvenilirliğine, devletin kurumlarının kurumsal iradelerinin, vatanın, milletin bütününü temsil edecek kadar ciddiyetle temsiline hassasiyet gösterdik. Bu hassasiyetimize uygun ikazlarda bulunduk. Bölgeyle ilgili konuşanların, Öcalan üzerinden bölgeyi konuşma hastalığının devletimize, milletimize ödettiği bedelleri hep hatırlattık. Kendi sorularını kendi meşru muhataplarıyla çözememenin bedelini daha önce ne kadar ağır ödediğimizi, bu ödediğimiz bedellerden sonra akıllanmış olmamız gerektiğini de hükümete hatırlattık. Ama hep aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar almaya çalışmak gibi bir beyhude gayretin içinde görüyoruz hükümeti. Bugün yine bir yanlış süreç, yine yanlış muhataplık, yine muhataplığın etrafında yarınlarda ödenecek büyük bedellerle ilgili endişeler taşıyoruz" diye konuştu.

'TÜRK DEMOKRASİNİN SORUNLARININ KONUŞULMA YERİ TBMM'DİR'

Ağıralioğlu, "Kürtlerin meşru temsilcisi haline Öcalan'ı getirmeyle sonuçlanabilecek bu yanlış stratejinin bölgeye, devletin güvenilirliğine, siyasete, siyasi itimada, Meclis'e ve Meclis'teki varlığımızın temsil ettiği memleket bütünlüğüne halel getireceğini biz söylemekten bıktık, onlar hata yapmaktan bıkmadılar. Kendi sorunlarını meşru muhataplarla çözmek yerine, sanki Millet Meclisi'nde acziyetimiz varmış da elimiz kolumuz bağlıymış, onu çözemiyormuşuz gibi terör örgütünden medet ummanın Türk Devletine de hakaret olduğunu, devletin bu mevzuda 40 yıldır hassasiyetle ödediği bedelleri ve bu bedeli ödeyen insanlarımızı rencide ettiğini, devletin kendisi için canını ortaya koyarak mücadele edenleri böyle rencide etmemesi gerektiğini defalarca hatırlattık. Söylüyoruz, ikaz ediyoruz, bazen kızıyoruz; olmuyor. Millet de söylüyor, kızıyor ve bağırıyor; olmuyorsa milletinizden susmak üzere olduğunu bilerek korkun. Türk milleti bu yapıp ettiklerinize, bu heveslerinize kahırla bir gün konuşmaktan vazgeçerse, uymaktan vazgeçerse bu bedelini size sandıkta temsil ettiğinizi düşündüğünüz milletin bu mevkilerinde ödetir. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Önümüzdeki süreci doğru yönetmenin en makul yolu şudur; Türk demokrasinin sorunları vardır. Türk demokrasinin sorularından meşru konuşulma yeri TBMM'dir. Siz şimdi TBMM'nin devlet kuran iradesiyle varlığını, devleti acziyete düşürecek şekilde bir terör örgütü liderinin dudaklarından çıkacak laflara mahkum hale getirirseniz, Türk Devletini ve bu uğurda ödenmiş bedellerle Türk milletini rencide etmenin ağır faturasını da yine milletinizin omuzlarına yüklersiniz" dedi.

'KARDEŞLİĞİMİZİN HİMAYE EDENİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞI OLAMAZ'

Ağıralioğlu, "Utanmıyor musunuz siz? Yani 'PKK'nın siyasi uzantılarıdır' diye gün aşırı konuştuğunuz ve haklı endişelerle kırdığınız bir organizasyona şimdi TBMM'yi temsilen, Kandil'in temsilcisi olma imkanı veriyorsunuz. Aklınızı başınıza devşirin. Biz kendi sorunlarımızı her türlü çözeceğimiz bir imkana, her türlü çözeceğimiz bir arka plana sahibiz. Bin yıllık varlığımızın, kardeşliğimizin himaye edeni bir terör örgütünün başı olamaz. 'Türk Devleti büyük devlet olacaktır da bu; Öcalan gibi bir katilin ağzından dökülecek laflara bağlıdır' lafını Türk milletinin tarihine, tarihi varlığına, kuvvetine, devlet millet varlığına, şehide, şühedaya, bu uğurda ödenmiş bedeliyle koca bir millete hakaret sayıyorum. Öcalan muhataplığını Kürt'e hakaret sayıyorum. Öcalan muhataplığını Kürtlerle eşleştirmeyi Kürtlere küfür sayıyorum. Dolayısıyla süreci doğru yönetmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'22 BİN 104 LİRAYI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Ağıralioğlu, asgari ücret zammına ilişkin de "Açlık sınırı 25 bin lira belirlenmişken 22 bin 104 lirayı kabul etmek mümkün değildir. Asgari ücret sadece simit yiyerek, çay içerek yaşamak zorunda olan bir kitleye vermediğin, tahsis etmediğin bir ücret. Bu asgari ücretle çalışanların aileleri de var. Bunların geçim dertleri, yol dertleri, barınma ihtiyaçları ve ısınma dertleri var. Asgari ücret tespit edilirken ailenin de katılması lazımdır. Biliyorsunuz ki o ücretlendirme metodolojisinde bir hata var. Onlardan arındırılmış, aileden arındırılmış ücretlendirme politikasıdır bu. Onun da düzeltilmesi lazım" dedi.