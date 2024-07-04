Şehitkamil Belediyesi AGRO Park\'ın Açılışını Gerçekleştirdi

Politika

Önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu döneminde yapımına başlanan AGRO Park'ın açılışı yoğun katılımlı bir törenle yapıldı. Açılış, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından gerçekleştirildi.

Önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından yapımına başlanılan AGRO Park, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz döneminde tamamlanarak hizmete açıldı. Başkan Yılmaz, Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür etti. Başkan Yılmaz'ın bu davranışı, katılımcılar ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

İbrahimli 2 bölgesinde bulunan AGRO Park, toplam 31 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edildi. AGRO Park'ta çocuklara, dünyada yetiştirilen tarımsal ürünlerin yanı sıra bölgeye ve Gaziantep'e özgü tarımsal ürünlerin hangi şartlarda ve nasıl yetiştiği öğretilecek. Daha bilinçli ve üretici bir toplum oluşturmanın hedeflendiği AGRO Park içerisinde tarımsal ürünlerin yetiştirilme ekolojilerine göre farklı sera ve bahçeler bulunuyor. AGRO Park'ta eğitim görecek çocuklar, bitkilerin hangi iklimde yetiştiğini de görerek öğrenecekler.

"Helal olsun, iyi ki yapmışlar"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AGRO Park'ın önemine vurgu yaparak, konuşmasının başında parkın yapım sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Yılmaz, "Bazı eserler siyaseten şov için yapılır ama içi boştur. Bazı eserler ise insana 'Helal olsun, iyi ki yapmışlar' dedirtir. Rıdvan Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş yapmışsınız" dedi.

Abi-kardeşiz

Umut Yılmaz, Rıdvan Fadıloğlu ile olan yakın ilişkilerini vurgulayarak, "Biz kendisiyle halef-selef değiliz, abi-kardeşiz. Ne zaman başımız dara düşse, fikrine ihtiyacımız olsa kendimizi bir abi diye yanına atarız. Sağ olsun hiçbir zaman kapısını açmamazlık etmedi" ifadelerini kullandı.

"Hizmeti hangi partinin yaptığının hiç önemi yok"

AGRO Park'ın, çocukların eğlenirken öğrenebileceği müthiş bir yer olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Bu bir hizmettir. Hizmeti hangi partinin yaptığının hiç önemi yok. Biz hepimiz bu memleketin evlatlarıyız. AKP, CHP, kim ne yaparsa yapsın Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Çok güzel planlanmış bir park"

AGRO Park'ın, Gaziantep ve Şehitkamil'e yakışan bir eser olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, konuşmasının son bölümünde parkın yapımında emeği geçen başta Rıdvan Fadıloğlu ve Murat Özgüler olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti. Yılmaz, "Her bir karesinde ayrı bir eğitici olay var. Çok güzel planlanmış bir park. İlçemize yapmış olduğunuz bütün katkılar için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Kadirşinaslığı için Umut Yılmaz'a teşekkür ederiz"

AGRO Park'ın açılışının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Çevre, içerisinde yaşadığımız doğa olduğu gibi aldığımız hava, içtiğimiz su, denizlerimiz ve bastığımız toprak yani bizatihi hayatın ta kendisi. Biz çevreye ne kadar kıymet verip, çevreyle ne kadar uyumlu yaşarsak, nimetlerinden o kadar istifade ederiz. Ne olduğunu bilmediğimiz bir çevrede yaşamanın bir anlamı yok. Bugün açılışı yapılan bu eğitim parkıyla şehrimizin rengine biraz daha renk katmış olduk. Şehitkamil kalitesindeki bir ilçemize, güzel bir eser kazandırmış olduk. Aynı zamanda da çocuklarımızın eğitimine, kitapta öğrendikleri teorinin pratikte ne olduğunu, neye benzediğini görmelerine sebep olan bir yer oldu. Buranın yapılmasında emeği geçen önceki dönem Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, arkadaşlarına, kadirşinaslığı için de mevcut Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Bey'e ve tüm Şehitkamil Belediyesine teşekkür ederiz. İnşallah bu tesis, ilçemize olduğu gibi şehrimize ve ülkemize de güzel bir örnek teşkil eder. Yapılan tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Toprağın, suyun değerini bilen nesiller"

Projenin detayları hakkında bilgi kapsamlı bir bilgilendirmede bulunan önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Çok kıymetli Şehitkamil ailesi, öncelikle bu tesisin proje aşamasından bugünkü açılışına kadar emek veren tüm arkadaşlarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu proje, bireysel yapılabilecek bir iş değil. Fikir aşamasından başlayıp, bu noktaya gelene kadar gerçekten büyük emekler var. Bizim buradaki amacımız, eğitim maksatlı tematik parklar yapmaktı. Bu parkta amaç, küresel ısınmayla birlikte hem su kaynaklarının hem de gıda kaynaklarına ulaşımda sıkıntı yaşadığımız için çocuklarımızda bu bilinci artırabilmek adına yapılmış bir projeydi. Bundan sonraki safhada artık Umut Başkan, eğitim noktasında inşallah bunu daha ileriye götürecektir. Bizim amacımız, daha fazla çocuğumuza ulaşabilmek. Tüm çocuklarımızın buradan geçmesini istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte toprağın, suyun değerini bilen nesiller yetişir. Ben, davetinden dolayı Sayın Başkanın şahsında tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AGRO Park'ın açılışı gerçekleştirildi ve katılımcılar tarafından AGRO Park gezilerek incelendi. - GAZİANTEP