Ahmet Özal'dan iddialı sözler! Seçimlerde alacakları oy oranını söyleyip, "Azı olursa gelin" dedi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, siyaset sahnesine Tek Parti ile giriş yaptı. Son dönemde partisinin icraatlarını anlatan Özal, alacakları oya ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"20-25'İN ALTINDA OY ALMAYIZ"

Barajın yüzde 7'ye düştüğü hatırlatılan Özal, "Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA İTTİFAK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Şu anda bir ittifaka girmeyi düşünmediklerini söyleyen Özal, "Kendi başımıza ilerlemeyi planlıyoruz. Şu anda teşkilatlarımıza çok büyük bir ilgi var. İnsanlar doğrudan bize geliyor. Hatta bazı partilerden teşkilat olarak gelenler de var. Hızlı gelişiyoruz." dedi.