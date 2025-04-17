Aile Akademisi Açıldı - Son Dakika
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Politika

Aile Akademisi Açıldı

Bakan Göktaş, sosyal politikaları güçlendirmek ve aile yapısını korumak için projeler geliştirecek.

17.04.2025 19:00
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Araştırmalarla sosyal politikalarımızı, vatandaşlarımızın taleplerine ve günümüzün ihtiyaçlarına göre daha güçlü hale getireceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla 8 hafta boyunca devam edecek olan "Çevrim İçi Aile Akademisi" açılış programı gerçekleştirildi. Toplumsal farkındalığın artırılmasını ve çözüm yollarına odaklanılmasını hedefleyen projenin açılışında konuşan Bakan Göktaş, aile olgusunun güçlenmesi için yeni projeler hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

"Gelecek; bilgili, bilinçli, merhametli ailelerin, sizlerin ellerinde yükselecek"

Güçlü bir gelecek için ihmal edilemez en önemli değerin sağlıklı aileler olduğunu belirten Göktaş, "Bu anlamda Aile Akademisinin, aile yapısını koruma, destekleme ve geleceğe taşıma yolunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu akademiyle kalplere dokunan sevgi ve dayanışma iklimini büyüten kıymetli adımlar atılacak. Her bir adım ailelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin yarınlarını güçlü kılacak. Biliyoruz ki gelecek; bilinçli, güçlü, merhametli ailelerin, sizlerin ellerinde yükselecek" ifadelerini kullandı.

"Politikalarımızı, vatandaşlarımızın taleplerine ve günümüzün ihtiyaçlarına göre daha güçlü hale getireceğiz"

Aile yapısını güçlendirmek için yeni projeler hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Aile Danışmanlığı Hizmet Modeli Geliştirme Projesi bu çalışmalardan yalnızca bir tanesi. Bu çalışmadan elde ettiğimiz çıktılarla aile danışmanlığı hizmetlerimizin daha etkin, profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağladık. Diğer taraftan medya ve dijital mecraların aile üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri hepimiz biliyoruz. Dijial medya haikaten aile içi iletişimiz oldukça zayıflıyor. Herkes dijital mecrada daha fazla vakit geçirirken ailesi ile daha az vakit geçiriyor. Bu araştırma projesi ile de dijitalleşmenin aile içi iletişim üzerindeki etkilerini tüm yönleriyle değerlendirdik. Ailelerin dijital dönüşüme verdikleri tepkileri, bu süreçte karşılaştıkları fırsatları, tehditleri ve riskleri bilimsel verilerle ortaya koyduk. Medya ve dijitalleşmenin oluşturduğu sorunlu alanlarını tespit ettik. Bu araştıramadan elde ettiğimiz sonuçlar, sosyal hizmetlerimize rehberlik edecek önemli bir kaynak olacak. Son olarak da, Doğurganlık, Annelik ve Babalık Fikrine İlişkin Değişimin İncelenmesi Araştırmasını gerçekleştirdik. Bu araştırma, ülkemizde annelik, babalık ve çocuk sahibi olma konusunda yaklaşımların değiştiğini bizlere gösterdi. Özellikle çocuk sahibi olma eğilimlerinde 2 çocuk yeterli normundan tek çocuğa, tek çocuktan çocuksuz evliliklere geçişin olduğunu da gözlemledik. Tüm bu araştırmalarla sosyal politikalarımızı, vatandaşlarımızın taleplerine ve günümüzün ihtiyaçlarına göre daha güçlü hale getireceğiz. Aile yılı kapsamında her yaştan bireye dokunan çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"3 milyon kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz"

Türk Kızılay'ın sosyal hizmet olarak her yerde göründüğüne dikkati çeken Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Aslında stratejik planımızda bizim en önemli görevimiz en temel de daha dirençli bir toplumun inşası için çalışmaktır. Ne demektir daha dirençli bir toplum? Başına her ne gelirse gelsin bu bir afet olabilir bu bir sağlık problemi olabilir. Bu bir ekonomik problem olabilir. Bu bir pandemi olabilir. Her ne gelirse gelsin dirençli olabilecek, güçlü olabilecek. Başına gelen sıkıntıdan sonra tekrar ayağa kalkabilecek bir toplumun inşası. İşte bu dirençli toplumun inşası için bizler 2025 yılında bir eğitim seferberliği başlattık. Bu eğitim seferberliğiyle farklı alanlarda toplumun direnç dilini arttırmak amacıyla 3 milyon kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Eğitim, Son Dakika

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