AK gençlikten vefa ziyaretleri - Son Dakika
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AK gençlikten vefa ziyaretleri

26.03.2022 16:38
AK gençlikten vefa ziyaretleri

AK Parti Kilis Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara ile yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönemlerde AK gençlik içerisinde görev alanları ziyaret ederek, geçmişteki katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim ediyor.

AK Parti Kilis Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara ile yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönemlerde AK gençlik içerisinde görev alanları ziyaret ederek, geçmişteki katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim ediyor.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Gençlik kollarında geçmişte görev alanları tek tek ziyaret ederek, hal hatır sorarak sohbet ediyorlar. Geçmiş dönemdeki katkıları için Gençlik Kollarında bir dönem görev yapanlara, katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim ediyor.

Kara, AK Parti Gençlik kollarına geçmiş dönemde hizmet edenleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Hem arkadaşlarımızla sohbet ediyorum. Hal, hatır soruyoruz. Partimize katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim ediyorum. Bu uygulamamız devem edecektir" dedi. - KİLİS

AK gençlikten vefa ziyaretleri

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Musa Kara, AK Parti, gençlik, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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