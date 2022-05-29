"AK Karıncalar" Ödemiş'teydi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından sürdürülen "Karınca Modeli" saha çalışması çerçevesinde partililerle Ödemiş'i ziyaret eden AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, "Emanetimizi geri almak için gün sayıyoruz ve kararlıyız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının aralıksız sürdürdüğü "Karınca Modeli" saha çalışması, Ödemiş'te gerçekleştirildi. İl ana kademe kadın ve gençlik kolları ile ilçe teşkilatının tam kadro katıldığı programda köylere gidilerek evler, iş yerleri, tarlalar ve kahvehaneler ziyaret edildi. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnaf sanatkarlarla da bir araya gelen AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, "Karınca ve eş zamanlı 30 ilçe programlarımızı başından bu yana eksilmeden, yılmadan, yorulmadan sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları, il başkanımız Kerem Ali Sürekli'nin üstün gayretleri ve rehberliği ile bugüne kadar 11 bin 900 ev, bin 16 sivil toplum kuruluşu, 5 bin 903 yeni üye, 14 bin 12 mevcut üye, bin 692 muhtar, 40 bin 600 esnaf buluşması gerçekleştirdik. Bugün, 'AK Karıncalar'la Ödemiş'teyiz. Emanetimizi geri almak için gün sayıyoruz ve kararlıyız" diye konuştu.

"Halkın nabzı, bize yol gösteriyor"

Sahada her görüşten insanla konuştuklarını ve her birinin görüş ve isteklerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Kocabaş, şöyle konuştu: "Halkın nabzı bize yol gösteriyor. Görüşleri ve sorunları atacağımız adımları belirliyor. Hepsini raporluyoruz. Tek tek takip ediyoruz. Sonuç odaklı çalışıyoruz, hemşerilerimiz de bundan çok mutlu. Teşkilatlarımızın enerjisi yüksek. Gittiğimiz yerlerde, AK belediyeciliğe özlem duyanlarla, bizlere güvenen insanlarla karşılaşmak heyecanımızı, çalışma azmimizi artırıyor. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen bu güvenle karşılaşmak, sorumluluklarımızı da artırıyor. 'AK Parti çözer, AK Parti yapar' algısı boşuna da değil. Çünkü eserlerimiz ortada. Hizmet etme niyet ve kararlılığımız ve 20 yıllık icraatlarımızla tescilli. Bu İzmir için de böyle. Yaptılar, yapamadılar demeden elimizi taşın altına koyuyoruz. İl başkanımızın, vekillerimizin İzmir'in ihtiyaçları, yapılacak yatırımlarla ilgili hassasiyetini herkes görüyor. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına şehrimizin kalkınması, milletimizin bu süreci de ayakta kalarak geçirmesi için canla başla çalışıyoruz."

"Ödemiş için çalışmaya devam"

Devlet hastanesi, TOKİ yatırımları, doğal gaz gibi pek çok hizmetin AK Parti ile ilçeyle buluştuğunu vurgulayan Nail Kocabaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ödemiş, tarımsal üretimi ile sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin önde gelen ilçelerinden. Çiftçilerimizin dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız. 2002 yılında İzmir'e verilen 45 milyon TL'lik tarımsal destek bugün 10 katın üzerine çıktı. Ödemiş de bu artıştan payını alıyor. İlçe üreticimizin yaşanan ekonomik dalgada gösterdiği dik duruş ve hükümetimize duyduğu güveni önemsiyoruz. Tüm istekleri, başımız üstündedir. Ödemiş için çalışmaya devam edeceğiz. Saha çalışmalarımızda yaptığımız görüşmeleri, bize iletilen öneri ve talepleri bizzat raporlayarak Ankara'ya gönderiyoruz ama şunu iyi biliyoruz ki; biz milletimizin yanında, onlar da bizim yanımızda oldukça aşamayacağımız mesele yok." - İZMİR