AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan CHP'li belediyelere eleştiri - Son Dakika
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Politika

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan CHP'li belediyelere eleştiri

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan\'dan CHP\'li belediyelere eleştiri

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li belediyelerin temel hizmetlerde uyguladıkları yüksek fiyatlarla vatandaşın sırtına yük bindirdiğini belirterek, "Sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP, uygulamadaki fiyatlarla vatandaşın cebine ciddi yük bindiriyor" dedi.

14.02.2025 11:37  Güncelleme: 11:46
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li belediyelerin temel hizmetlerde uyguladıkları yüksek fiyatlarla vatandaşın sırtına yük bindirdiğini belirterek, "Sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP, uygulamadaki fiyatlarla vatandaşın cebine ciddi yük bindiriyor" dedi.

AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 21 Ocak'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrenin ardından Hakan Han Özcan başkanlığındaki yeni İl Yürütme Kurulu listesi açıklandı. Kongre sonrasında AK Parti Ankara İl Başkanlığı kadrolarında yenilenme gerçekleşirken, yeni yürütme kurulu üyeleri ve görevleri belli oldu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesinin güncel verilerine göre CHP'li belediyelerin su, ulaşım ve halk ekmek gibi temel hizmetlerde uyguladıkları yüksek fiyat politikaları ile vatandaşın sırtına yük bindirdiğini kaydetti. Özcan, "Sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP, uygulamadaki fiyatlarla vatandaşın cebine ciddi yük bindiriyor" dedi.

"Fiyat farkı büyük bir ekonomik adaletsizliği ortaya koyuyor"

Özcan, AK Partili belediyeler ile CHP'li belediyeler arasında özellikle su fiyatlarında ciddi farklılıklar gözlendiğini söyledi. Özcan, AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde suyun metreküp başına 19,68 liradan sunulmasına rağmen CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde aynı hizmetin 89 liraya satılmasını örnek gösterdi. Özcan, "Bu oran, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden oluyor. Su, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olmasına rağmen bu fiyat farkı büyük bir ekonomik adaletsizliği ortaya koyuyor" diye konuştu.

Ulaşım hizmetlerinde de benzer bir tablonun söz konusu olduğuna dikkat çeken Özcan, "AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 13,5 lira gibi düşük bir ücretle sunduğu toplu taşıma hizmeti ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27 lira en pahalı, ikinci pahalı şehir ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 26 lira gibi rekor rakamları arasındaki fark, dar gelirli vatandaşlarımızın günlük yaşamında ek bir mali yük oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Halk ekmek konusunda ise Özcan, AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde halk ekmek 4 liraya satılırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 10 liraya satıldığına dikkat çekerek, "Aradaki bu fark seçim dönemlerinde verilen 'sosyal belediyecilik' vaadinden ne kadar uzaklaştığının bir göstergesi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere indireceğine dair vaatleri ile uygulamadaki 27 lira arasında ve Mansur Yavaş'ın Ankaralıya en ucuz hizmeti sunacağı vaadi ile uygulamadaki fiyat politikaları arasında çelişki bulunduğunu belirten Özcan, "Bu veriler, temel hizmetlerin pahalılaşmasının, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız üzerinde ağır bir ekonomik baskı oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.

Özcan, belediyelerin vatandaş dostu fiyat politikaları geliştirmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımız, seçim vaatleriyle destekleneceklerini umarken, uygulamada karşılaştıkları yüksek fiyatlar sosyal adaletsizliği pekiştiriyor. Gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi elzem" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hakan Han Özcan, AK Parti, Politika, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan CHP'li belediyelere eleştiri - Son Dakika

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