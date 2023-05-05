AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na taşlı saldırı: 1 gözaltı

Saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Çankaya ilçesi Doktor Mediha Eldem Sokakta bulunan AK Parti İl Başkanlığı'na saldırıda bulunuldu. Abdulkadir Y., yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana gelirken, şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti. Abdulkadir Y., polisler tarafından yere yatırılıp kelepçelendikten sonra ekip aracına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"MUHALEFETLE İLGİSİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

AK Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Güzelgöz, "Bu tür saldırılar sadece demokrasiye yapılan saldırılardır. Bu tür yapılan olayların muhalefetle ilgisinin araştırılmasını istiyoruz. Taşla saldırı oldu ve partimize karşı hakaretlerde bulundu zanlı. Saldırıda giriş camımız çatladı. Herhangi bir personelimizde bir yaralanma söz konusu değil." dedi.