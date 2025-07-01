İzmir'in Bayındır ilçesinde, AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Toplantıda, teşkilatın çalışmaları ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.
AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Badem ile AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, etkinlikte konuşmalar gerçekleştirdi.
Son Dakika › Politika › AK Parti Bayındır Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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