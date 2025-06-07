AK Parti Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bayramlaşma Programı Düzenledi

07.06.2025 18:09
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AK Parti genel merkezinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Partililer bir araya geldi.

AK Parti genel merkezinde düzenlenen programda partililer bayramlaştı.

Bayramlaşma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu, Ömer İleri, Fuat Oktay, Belgin Uygur, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları yer aldı. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Bir taraftan vesayetle mücadele ettik. Bir taraftan yıllar ve yıllar boyunca bu milletin üzerine serpilmiş olan ölü toprağını bir kenara silkip attık. Ama diğer taraftan da kafamızı kaldırdık, geleceğe baktık, vizyon çizdik, hedef koyduk ve çok şükür Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda çok büyük hizmetleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler AK Parti ailesi olarak hayatı geçirdik. Şu geldiğimiz süreçte, savunma sanayisinden uzay teknolojilerine, dünyadaki krizlerin çözümünde Cumhurbaşkanımızın aldığı liderlik rolünden ekonomik kalkınmaya, üretime, her alanda çok farklı bir Türkiye'ye var. Ancak tabii bizler bununla yetinmiyoruz. Bu ülkeyi, bu devleti dünyanın en gelişmiş, en ileri 10 devletinden biri haline getireceğiz diyoruz. Bizler bu mücadeleleri verirken bu çalışmalara imza atarken, karşımızda duranlar sıkıştıkları zaman yeri geldiler, sokak çağrısı yaptılar, yeri geldi boykot çağrısı yaptılar, yeri geldi, bürokrasimize çağrıda bulundular. Bizler varlığımızla, söylediklerimizle, yaptıklarımızla bu ülkede gerçek siyasetin kimi temsil ettiğini ortaya koyduk. Bizler siyasetin bir basiret işi, bir akıl işi, bir feraset işi olduğunu ortaya koyduk" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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