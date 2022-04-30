AK Parti'den 5 bin kişilik dev iftar - Son Dakika
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AK Parti'den 5 bin kişilik dev iftar

30.04.2022 00:25
AK Parti'den 5 bin kişilik dev iftar

Tekirdağ'da AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı tarafından ilçe halkına 5 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Tekirdağ'da AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı tarafından ilçe halkına 5 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 5 bin kişilik iftar yemeğinde boş sandalye kalmadı. İftara gelen vatandaşlar, meydanı hınca hınç doldurdu. İftarın ardından açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Keskin, "Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Özlediğimiz gönül sofralarında halkımızla bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Hayat paylaşınca güzeldir" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

AK Parti'den 5 bin kişilik dev iftar
AK Parti'den 5 bin kişilik dev iftar

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AK Parti, Hisarcık, Tekirdağ, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den 5 bin kişilik dev iftar - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den 5 bin kişilik dev iftar - Son Dakika
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