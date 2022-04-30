AK Parti'den 5 bin kişilik dev iftar - Son Dakika

Tekirdağ'da AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı tarafından ilçe halkına 5 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 5 bin kişilik iftar yemeğinde boş sandalye kalmadı. İftara gelen vatandaşlar, meydanı hınca hınç doldurdu. İftarın ardından açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Keskin, "Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Özlediğimiz gönül sofralarında halkımızla bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Hayat paylaşınca güzeldir" diye konuştu. - TEKİRDAĞ