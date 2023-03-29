Rasim Arı'dan çifte istifa! Belediye başkanlığından ve AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Rasim Arı'dan çifte istifa! Belediye başkanlığından ve AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti

29.03.2023 12:04

AK Parti'den belediye başkanı seçilip kısa zaman sonra istifa eden eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İYİ Parti saflarına katıldı. İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Arı, "En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçen yıl, AK Parti'den de ocak ayında istifa eden Rasim Arı, seçimlere az bir zaman kala İYİ Parti saflarına geçti. Arı'ya rozetini parti grubunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bizzat taktı.

"YOLSUZLUK" VURGUSU YAPTI

Rozetimi taktıktan sonra parti grubuna hitap eden Rasim Arı, "En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız, noksan ve günahlarımız vardır. Lakin ne vatan sevgisinde ne milli ve manevi değerlere olan bağlılığımızda bizi sorgulayacak adam anasından dünyaya gelmemiştir. Sayın genel başkanımın emrinde aynı siyasi anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ocak 2021'de düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamış, "Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu. Arı'nın yolsuzluklara karşı mücadele ettiği için istifasının istendiği iddiaları gündeme gelmişti.

YORUMLAR (6)
  • Ferdi dayfur: Seçimden sonra dağılacak zaten iyi parti boşuna gittin Cevap Yaz 15 8 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Geldiği gibi gidecek yakında yazık Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • Ahmet yilmaz: Dogru yolu buldun Cevap Yaz 34 99 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Meral Akşener'den Bakan Nebati taklidi! Meral Akşener'den Bakan Nebati taklidi! İstifasıyla gündem yarattı! İYİ Partili isimlerden art arda Yavuz Ağıralioğlu paylaşımı İstifasıyla gündem yarattı! İYİ Partili isimlerden art arda Yavuz Ağıralioğlu paylaşımı

Meral Akşener, Rasim Arı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rasim Arı'dan çifte istifa! Belediye başkanlığından ve AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Yapay zekayla fotoğraflarını cinsel içeriklere çevirerek tacizde bulundular
13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretliyi sevindirecek haber: Temmuz ayında ara zam yapılacak
13:50 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak
13:46 Gündemi meşgul eden tek bir konu var! Kulüpler Birliği toplantısından çıkacak karar ne olacak?
13:39 Yapay zekayla fotoğraflarını müstehcen içeriklere çevirip taciz ettiler
13:33 Gündemde tek bir konu var! Kulüpler Birliği toplantısından ne karar çıkacak?
13:12 Erdoğan, Karadeniz gazı için müjdeyi duyurdu: İki bayramı bir arada yaşayacağız
13:06 "Arefe gününü bekleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşayacağız
12:10 Can alan motosiklet kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişi metrelerce takla atıyor
13:06 Atalantalı milli yıldız Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 14:15:31. #1.12#
SON DAKİKA: Rasim Arı'dan çifte istifa! Belediye başkanlığından ve AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement