AK Parti\'den CHP\'li Başkan Köksal\'a Huzur Hakkı Eleştirisi

Politika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın göreve geldiği günden bugüne ilginç konularla ülke gündeminden düşmediğini söyleyerek, "Başkan Köksal bu kez huzur hakkı ile gündemde. Kanun gereği tek bir yerden alması gereken huzur hakkından sanki AFJET'in menfaatleri için vazgeçtiğini belirterek adeta yasadan haberi yokmuş gibi açıklamalar yapması garipliktir" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre birden fazla yerde görevi olan kamu çalışanlarının sadece tek yerden maaş huzur hakkı alabileceğini belirterek, "631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler hakkında değişiklik yapan 7521 sayılı Kanun'un 29'ncu maddesine göre özel veya kamu ayrımı olmadan her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim, denetim, tasfiye ve danışma kurulu üyeliğinde, komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek. Yani bir kurumdaki huzur hakkından vazgeçen kamu görevlisi, başka bir kurumdan huzur hakkı almaya devam edebilecek. Yeni düzenleme huzur hakkını tam anlamıyla kaldırmayarak, bir nevi sınırlama getirmiş oldu" dedi.

"Başkan Köksal, yaklaşık 1 yıldır bu ücreti almaya devam ediyordu"

Belediye başkanı seçildiği tarihten itibaren Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş.'den (AFJET) huzur hakkı alan CHP'li Başkan Köksal'ın yaklaşık 1 yıldır bu ücreti almaya devam ettiğini söyleyen Sevim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak kanunlar gereği aldığı huzur hakkından vazgeçmesi ve sadece tek bir yerden alması gerekiyordu. Kendisi bu hakkını Yüntaş'tan yana kullandı. Yani AFJET'teki huzur hakkından vazgeçip, Yüntaş'tan almaya devam edecek. Başkan Köksal, yaptığı ilginç açıklamada ise kanun gereği huzur hakkı alamamasına rağmen AFJET'ten alacağı huzur hakkından vazgeçtiğini, bu hakla gelecek ödeneğin özellikle alt yapı, bakım-onarım çalışmalarına katkı sağlanmasında kullanılmasını istedi. CHP'li belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesinin de huzur hakkı aldığı, Köksal'ın ucuz kahramanlık yapmak adına kurumun olumsuz algılarla yıpratılmasına göz yumması manidardır." - AFYONKARAHİSAR