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Politika

AK Parti'den CHP'ye Sert Sözler

Ömer Çelik, CHP milletvekillerinin saldırısını barbarlık olarak lanetledi.

20.11.2024 12:17
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AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclis'teki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un komisyon toplantı salonuna girişini engellemesine yönelik açıklama yaptı. Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclis'teki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez. Hiç kimse bakanlarımızı ve milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkıyalık hak ettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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