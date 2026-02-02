AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin - Son Dakika
Politika

AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

Haberin Videosunu İzleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
02.02.2026 19:16
Haberin Videosunu İzleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Haber Videosu

En düşük emekli aylığının 20 bin TL olarak belirlenmesine yönelik eleştirilere yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Terörden temizlediğimiz Gabar'da günlük 80 bin varilin üzerinde gravitesi yüksek petrol arzıyla ve 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervimizin hanelerimize ulaşmasıyla devletimizin cebinde kalacağını görüyoruz. Bu kaynaklar başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerine refah seviyesini artırıcı, refah farkı olarak ulaştırılacaktır" dedi.

En düşük emekli aylığının 20 bin TL olarak belirlenmesine yönelik eleştiriler devam ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

GABAR'DA ÇIKARILAN PETROLÜ İŞARET ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısının bir bölümünde emekli maaşlarına yönelik tepkilere yanıt veren Akbaşoğlu, çözüm olarak Gabar'da çıkarılan petrolü işaret etti. Akbaşoğlu, bölgedeki üretimin artmasıyla birlikte refahın yükseleceğini ve bunun da emeklilere 'refah payı' olarak yansıtılacağını söyledi.

AK Parti'den emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

"BU KAYNAKLAR BAŞTA EMEKLİLERİMİZ OLMAK ÜZERE BÜTÜN TOPLUM KESİMLERİNE REFAH SEVİYESİNİ REFAH FARKI OLARAK ULAŞTIRILACAKTIR"

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Özellikle milli ve yerli enerji hamlemizde 10 milyarlarca dolar dışarı verdiğimiz paranın, şu an terörden temizlediğimiz Gabar'da günlük 80 bin varilin üzerinde gravitesi yüksek petrol arzıyla ve 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervimizin hanelerimize ulaşmasıyla devletimizin cebinde kalacağını görüyoruz. Bu kaynaklar başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerine refah seviyesini artırıcı, refah farkı olarak ulaştırılacaktır."

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Politika, Ekonomi, Refah, Yaşam, Son Dakika

AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (80)

  • S555555t S555555t:
    Doğru emeklinin beklediği bişey var ama gabar değil.seçim.i 552 51 Yanıtla
    Türker Karaarslan Türker Karaarslan:
    aynen koşun seçime kazanırsa özgür verecek elinize 118 253
    Ahmet Çak Ahmet Çak:
    seçim olsa ne olur senin isteğinle kel başa saç olmuyor olsa olsa peruk olur 59 227
    251351Ng 251351Ng:
    seçim çözüm değil.belediyelerde, özel sektörde elinizi tutan yok. 36 89
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Rabbim sayın Erdoğana uzun ömürler versin bir 5 yıl daha Türkiye'nin başında başkomutan olarak kalmayı nasip etsin. Emekli. 43 80
    VillaUmut VillaUmut:
    Türker, böyle diye diye 60 yıldır sağ yönetiyor la ülkeyi. Ne hayrını gördün? 35 10
    erkan zengin erkan zengin:
    Çok haklısın. Ama ylmlr yorum yapar bomboşş 16 6
    osman şahin osman şahin:
    DAHA ÖNCEDE KARADENİZDE MİLYARLARCA METREKÜP DOĞALGAZ MÜJDESİ VERİLDİ BOŞ KESEDEN ATIN 13 2
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    nasıl bir yalan 271 10 Yanıtla
    1234 1234:
    onun için 15 günde 4 cü zam gülenmi ağlarmisin 114 7
  • Savsat06* Savsat06*:
    Karadeniz doğalgazının yansıdığı gibi değil mi !!! Yine CAK yine CEK, yansısa yansısa 500 bin TL'nin yetmediği Mestan Özcan gibilerine yansır, masallara devam 246 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ağa alkisliyorlar ama biri de kralciplak diyemiyor. siz kendiniz neden gabari beklemeden lop lop.gomuyorsunjz diyen yok. 175 5 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Ehu Ehu he he 129 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
