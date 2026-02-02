AK Partili Akbaşoğlu\'ndan emeklilere: Gabar\'ı bekleyin

En düşük emekli aylığının 20 bin TL olarak belirlenmesine yönelik eleştiriler devam ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

GABAR'DA ÇIKARILAN PETROLÜ İŞARET ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısının bir bölümünde emekli maaşlarına yönelik tepkilere yanıt veren Akbaşoğlu, çözüm olarak Gabar'da çıkarılan petrolü işaret etti. Akbaşoğlu, bölgedeki üretimin artmasıyla birlikte refahın yükseleceğini ve bunun da emeklilere 'refah payı' olarak yansıtılacağını söyledi.

"BU KAYNAKLAR BAŞTA EMEKLİLERİMİZ OLMAK ÜZERE BÜTÜN TOPLUM KESİMLERİNE REFAH SEVİYESİNİ REFAH FARKI OLARAK ULAŞTIRILACAKTIR"

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Özellikle milli ve yerli enerji hamlemizde 10 milyarlarca dolar dışarı verdiğimiz paranın, şu an terörden temizlediğimiz Gabar'da günlük 80 bin varilin üzerinde gravitesi yüksek petrol arzıyla ve 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervimizin hanelerimize ulaşmasıyla devletimizin cebinde kalacağını görüyoruz. Bu kaynaklar başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerine refah seviyesini artırıcı, refah farkı olarak ulaştırılacaktır."