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AK Parti'den istifa eden eski başkan için boma "yasak aşk" iddiası - Son Dakika

AK Parti'den istifa eden eski başkan için boma "yasak aşk" iddiası

22.01.2022 08:52
AK Parti'den istifa eden eski başkan için boma "yasak aşk" iddiası

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra geçen hafta AK Parti'den de istifa eden Rasim Arı ile ilgili bomba iddia. İYİ Parti'ye geçmeye hazırlanan Rasim Arı'nın, belediye başkanlığı görevinden istifa etmesinin yasak aşkı ve belediye kasasından o yasak aşkına ödediği paralar olduğu iddia edildi.

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçen yıl, AK Parti'den de geçtiğimiz günlerden istifa eden Rasim Arı, başkan yardımcısının vezneye, dört personelinin ise temizlik işlerine sürüldüğünü söyledi. Bu suçlamalar üzerine AK Partili yeniNevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Arı'ya yanıt verdi. Savran, Arı'nın özel hayatı nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne çağrılarak, "Rezil olma, edebinle istifa et" denildiğini iddia etti.

İşte Nevşehir Belediye Başkanı Savran'ın, gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını verdiği cevaplar...

-Arı'nın iddialarına ilişkin yanıtınız nedir?

O bahsettiği dört kişiden ikisi yardım kolilerini kendi araçlarına aktarırken yakalandı. Disiplin cezası aldılar. Ben onları 112'de itfaiye çağrılarına bakmaları için yönlendirdim. Orada da aksaklıklara neden oldukları için temizlikte görevlendirdim. İstifa ettiler. "Yardımcım" diye bahsettiği kişi, başkan olduğumda dedi ki "Üç ay yardımcılık yaparsam hak kaybına uğramam" dedi. "Hayhay" dedim. Şimdi uzman olarak imar müdürlüğünde çalışıyor. Kendisinden önceki başkanın yolsuzluklarının üzerine gittiği için baskı gördüğü ve saldırıya uğradığı iddiası da mesnetsiz. Çünkü ilgili dosya 2018'de, Rasim Bey başkan olmamışken açılmış. Müfettiş incelemeleri devam ediyor. Müdahil olmamız mümkün değil.

-O halde istifanın gerçek nedeni nedir?

Genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımızın bir tasarrufu. Bahsedilen sebepleri bire bir görmedim. Bir kadına gönderildiği söylenen dekontları gördüm.

-Arı tarafından mı?

- Evet bir kadınla ilişkisi varmış. Kadın, bunu tehdit etmiş. Bu da açık etmesin diye ona ödeme yapmış. Onunla ilgili bir dekont gördüm sosyal medyada.

-Ne kadar ödenmiş?

Sanırım, 10 bin TL. Ama daha büyük miktarlar olduğu söyleniyor. Ben görmedim ve bilmiyorum. Bir de kadınla ses kaydı yayınlandı. Bakın, ben beyin cerrahıyım. Rasim Bey istifa ettikten sonra da siyasi çalkantıyı en aza indirecek isim olarak görüldüğüm için teklif edildim. Görevden kaçmadım. Rasim Bey'i yerinden etmek gibi bir tavrım olmaz. Kaldı ki onun belediye meclis üyesi olarak seçildim. Çok usta bir oyuncu, çok usta bir yalancı. Bunları söylemek zorundayım. Beni bile kandırdı. Başkan olduktan sonra gördüklerim, bu süreçte yaptıkları... Onun 21 ayda yaptığının kat kat fazlasını yaptım. Şu mesajı vermeye çalıştım; Bu değişiklik şehrimize zarar vermedi, hizmeti aksatmadı.

-Arı, AK Parti'nin ve belediyenin kendisine karşı hareket ettiğini savunuyor. Bu iddia doğru mu?

Yanlış. Bizzat Genel Merkez'den çağrıldı, "Edebinle istifa et" dediler. O asılsız iddialarla insanları suçlayarak, kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Çok yanlış yolda.

-"Edebinle istifa et" derken, özel hayatı mı kastediliyor?

- Evet. O dönemde "Rezil olma, edebinle istifa et" denildiğini biliyorum."

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Rasim Arı, Yasak aşk, Nevşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den istifa eden eski başkan için boma 'yasak aşk' iddiası - Son Dakika


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