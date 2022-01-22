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AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış - Son Dakika

AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış

22.01.2022 14:34
AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, başarıların, büyük hizmetlerin ve rekorların yılı 2021 hizmetlerini AK Parti İl ve Melikgazi İlçe Teşkilatı'na anlattı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, başarıların, büyük hizmetlerin ve rekorların yılı 2021 hizmetlerini AK Parti İl ve Melikgazi İlçe Teşkilatı'na anlattı.

Yoğun bir tempoyla 2021 yılı hizmetlerini anlatmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'miz için omuz omuza çalıştığımız AK Parti İl ve Melikgazi İlçe Teşkilatı'na, 2021 hizmetlerimizi aktardığımız bir sunum gerçekleştirdik. İlçemizin geleceği adına önemli icraatlara, düzenlemelere, çalışmalara imza attık. Eğitimden sağlığa, ibadet merkezilerinde ulaşıma kadar pek çok alanda önemli gelişmeler katettik. 2022 yılında da aynı kararlılıkla inşallah gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle camiler, okullar ve sağlık ocağı, park ve yeşil alan ihtiyaçlarının karşılandığı bir yıl oldu. Mesai arkadaşlarımızla yoğun çalışarak rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. Özverili çalışmaları için mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. 4786 adet konut ve 156 adet dükkan yaparak kentsel dönüşüm çalışmalarımıza gayretle devam ettik" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "5 adet sosyal tesis, 13 adet okul, 5 adet aile sağlığı merkezi 2 adet 112 acil istasyonu, 9 cami 3 diyanet eğitim ve kültür merkezi, 4 adet tarihi dokunun restorasyon çalışmasını yaptık. 162 bin ton asfalt serimi ile 162 kilometre yol yaptık. 14 adet yeni park ve 9 adet park revizesi, 76 bin 500 adet ağaç ile yeşillendirme çalışmalarımıza devam ettik. 5 mahallede fırın yaparak yöresel kültürümüze katkı sağladık. Sosyal belediyecilik kapsamında 38 bin 500 aileye çeşitli yardım yapıldı. Daha birçok benzer hizmeti 2021 yılında gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. AK Parti Kayseri İl Başkanı'mız Sayın Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Başkanı'mız Sayın Gökhan Ülke, Mahalle Başkanları'mız, Meclis Üyelerimiz, Kadın ve Gençlik Kolları'mız ve teşkilat mensuplarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. AK Parti'nin başarısı teşkilatın özverili ve fedakar çalışmasının bir sonucudur" dedi. - KAYSERİ

AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış
AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış
AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış

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Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış - Son Dakika
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