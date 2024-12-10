AK Parti'den Tugay'a Tepki

Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "İzmir Körfezi için 4 aydır kredi onayı bekliyoruz" açıklamasına tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada Tugay'ın manipülasyon yaptığını savundu.

İzmir'in hayrına olacak her işte ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirten Saygılı, "İzmir'in kaynaklarını heba eden konser belediyeciliği doğruyu gizlemenin, yalanı yaymanın, dezenformasyonu yaygınlaştırmanın her yolunu deniyor." ifadelerini kullandı.

Saygılı, Türkiye'de yerel yönetimlere ayrılan bütçenin tamamını karşılayan bir hükümet olduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

"İzmir'de, o kaynakları etkin kullanabilecek bir başkan hiçbir zaman olmadı. Söz konusu para olunca 10 aydır unuttukları 'körfezi temizleyeceğiz' vaadini bir anda hatırlayan Sayın Tugay, 25 yıldır zehirledikleri körfez için '4 aydır kredi onay bekliyoruz' manipülasyonuna sarıldı. Oysa iştirak şirketleriyle beraber İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150 milyar liralık bütçesinin yüzde 93'ü merkezi hükümet tarafından gönderilmektedir. Dış kaynaklı kredi taleplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde büyük bir hazırlık seti ile değerlendirildiğini bilmenize rağmen provokasyon peşinde koşuyorsunuz. Yalan algı ve manipülasyon ile bir yere varamazsınız."