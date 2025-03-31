AK Parti Düzce İl Başkanlığı'ndan Bayramlaşma Programı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Düzce İl Başkanlığı'ndan Bayramlaşma Programı

AK Parti Düzce İl Başkanlığı\'ndan Bayramlaşma Programı

AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. İl Başkanı Şengüloğlu ve milletvekilleri, bayram coşkusunu partililerle paylaştı.

31.03.2025 18:05  Güncelleme: 18:07
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AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında bayram sevinci ve coşkusu yaşandı. Omuz omuza gönül gönüle çalışma vurgusu yapıldı.

AK Partililer Düzce il başkanlığının düzenlediği geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat başkanlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Başkanı Şengüloğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı

Ramazan Bayramı bayramlaşma programında konuşma yapan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu parti içindeki dayanışmanın ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Şengüloğlu "AK Parti Düzce İl Başkanlığımız tarafından düzenlediğimiz bayramlaşma programında, dava arkadaşlarımızla bir araya gelerek bayramın coşkusunu ve manevi iklimini hep birlikte yaşadık. Bu mübarek bayramın, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin" ifadelerinde bulundu.

Gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklerle Düzce'de dolu dolu Bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını aktaran İl başkanı, "Ramazan ayının maneviyatını dolu dolu yaşadık. AK Parti Düzce Teşkilatı olarak Ramazan'a yakışır faaliyetleri le hep sahada olduk. Emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim, bu kutlu davada hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ayşe Keşir, "Omuz omuza gönül gönüleyiz"

AK Parti MKYK üyesi Düzce Milletvekili Ayşe Keşir omuz omuza çalışma hedeflerine dikkat çekti. Keşir, büyük bir aile olarak bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek "Yol arkadaşlarımız ve aileleriyle bayramlaştık. Toplantıda, sahada, bayramda her zaman, hep birlikte, omuz omuza gönül gönüleyiz. Ramazan Bayramımız kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Öztürk'ten omuz omuza çalışma hedefi

Milletvekili Ercan Öztürk, daha güzel bir gelecek için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Düzce halkının huzuru ve refahı için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Öztürk, bu hedefe ulaşmak için partililerle birlikte uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Öztürk, tüm vatandaşlara kutlu bir bayram diledi. Ayrıca, geleceğin aydınlık olmasını temenni ederek, ülke genelinde birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemini vurguladı.

Başkan Özlü'den yol arkadaşlarına kutlama

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Milletvekillerimiz ve belediye meclis üyelerimizle birlikte AK Parti teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bayramlaşma programında bir araya geldik. Tüm yol arkadaşlarımın ve hemşehrilerimin bayramını kutluyor, esenlikler diliyorum" dedi.

Bayramlaşma programına önceki dönem milletvekillerinden Prof. Dr. Celal Erbay, Osman Çakır ve Nazmi Çiloğlu da katılarak, teşkilat mensuplarının bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma programı toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Düzce İl Başkanlığı'ndan Bayramlaşma Programı - Son Dakika

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