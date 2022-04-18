AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı - Son Dakika
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AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı

18.04.2022 16:17
AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Gülsemin Kalaycı atandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Gülsemin Kalaycı atandı.

Erzin ilçe teşkilatında kadın kollarıyla bir araya gelen Kalaycı, önce aile fotoğrafı çektirip daha sonra açıklamada bulundu. Kalaycı, "Bana layık görülen bu görevden dolayı genel merkezimizdeki yürütme organlarına teşekkür ederim. Devraldığım bu önemli görevi, hep birlikte yürüterek partimizi ilk günkü heyecanına taşımak istiyorum. Benden önce görev yapan kadın kolları başkanlarına da teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY

AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı
AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı

YORUMLAR
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Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir

AK Parti, Hatay, Erzin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı - Son Dakika
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