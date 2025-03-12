AK Parti Eskişehir\'de Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 'İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve başkanların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, partinin çalışmaları ve mübarek Ramazan ayı programları değerlendirildi. Toplantıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Eskişehir için durmak yok, yola devam" ifadesine yer verildi. - ESKİŞEHİR