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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

09.01.2022 00:57
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

DİYARBAKIR (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 860 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti.

DİYARBAKIR (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 860 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Dağ, "Biz Dicle'nin kuzularını çakallara bırakmayacağız" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 860'ıncı gününde de devam ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, ailelerle ile bir araya geldi.

Dağ, beraberindeki AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Mehmet Mehdi Eker, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti MYK üyesi Alaattin Parlak, Suna Kepolu ve parti yönetimiyle evlat nöbetindeki ailelerle tek tek görüştükten sonra açıklamalarda bulundu.

860 gündür burada bulunan ailelerden 33'ü evladına kavuştuğunu belirten Dağ, "İnşallah bundan sonra da 251 ailenin tamamının ve yine burada oturma eyleminde bulunmuyor olsa da kendi evlatları HDP'nin aracılığı ile terör örgütüne katılması sağlanan diğer evlatlarımızın da kavuşacağı günleri inşallah çok uzun olmayan bir zamanda hep beraber göreceğiz. Terörün bu topraklarda tamamen tarihe kazındığını, PKK terörünün tarihe kazındığını da ve artık terörle alakalı ülkemizin anılmadığının günlerini şu anda yaşadığımız gibi bundan sonra da tamamen ortadan kalktığı günleri de inşallah göreceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Gençlerimizin hayallerini yerle bir ettiler"

Gençlerin HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü belirten Dağ, "Kendi evlatları için iyi üniversiteler, iyi kolejler de okumasını sağlarken, Batı'da okumasını sağlarken ve iyi yerlerde tatil yapması sağlarken ne yazık ki ülkenin doğusundan batısına gariban insanımızın Kürt'üyle, Türk'üyle sadece Kürt çocukları değil burada benim hemşehrim de Kütahya Simavlı hemşehrimin de evladını dağa HDP aracılığıyla kaçıran bir zihniyet söz konusu. Ülkenin her bir tarafından genci dağa götürmek suretiyle ne yazık ki onların gelecekle ilgili bütün hayallerini bu ülkenin ve bu ülkeye fayda sağlayacak bu gençlerimizin bu hayallerini yerle bir ettiler. Bunlar da Allah'ın izniyle tarihe kavuşacak. Biz Dicle'nin kuzularını çakallara bırakmayacağız. Bu konudaki kararlılığımız çok nettir" diye konuştu.

İYİ Parti ve CHP Genel Başkanlarına çağrıda bulunan Dağ, "Ben buradan sizin aracılığınızla iki siyasi partiye de çağrıda bulunmak istiyorum. İYİ Parti Genel Başkanı hem Diyarbakır hem Bingöl hem bu bölgede ziyaretler yaptı. Yaklaşık bir buçuk yıldır Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde esnaf gezileriyle siyasi propagandasını yapıyor. Ama İYİ Parti Genel Başkanı Diyarbakır'a bir program koymuyor ki Diyarbakır annelerini ziyaret etmek mecburiyetinde herhalde kalmasın diye. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Şanlıurfa programı olmasına rağmen Diyarbakır programını iptal etti. Diyarbakır'a geldiğinde Diyarbakır annelerine ziyaret edip etmemeyle karşı karşıya kalacağı bir durum söz konusu olacak. Benim çağrım şudur. HDP'den korkmasınlar, cesaretli olsunlar, siyaset cesaret işidir ve siyaset bir duruş işidir. Burada tüm dünyaya haykıran ve tüm dünya tarihine ve literatüre giren bir hadise söz konusudur. Siz üç maymunu da oynasanız, görmedim, duymadım, işitmedim deseniz de konuşmadım deseniz de Diyarbakır anneleri artık tarihe geçen bir durumdur ve Allah'ın izniyle Diyarbakır annelerinin bu cesareti, bizim siyasete net duruşumuz ve devletimizin de terörle mücadelesi ile PKK terör örgütü inşallah tamamen ortadan kalkacaktır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Dağ ve beraberindekiler bir süre ailelerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, AK Parti, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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