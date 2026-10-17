AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu: "Terörsüz Türkiye’de Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık"

Terörsüz Türkiye hedefinin birlik ve beraberliğin en önemli ayağı olduğunu belirten Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, " Terörsüz Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Terzioğlu'na AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu eşlik etti. Parti binasında teşkilat mensupları ve basın mensuplarıyla buluşan Terzioğlu, Terörsüz Türkiye süreci ve sosyal politikalar üzerine kapsamlı açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin birlik ve beraberliğin en önemli ayağı olduğunu belirten Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, coğrafyanın geçmişte büyük acılar çektiğini ifade ederek, sürece ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Süreçte sahadaki takibin ve kontrolün kararlılıkla süreceğini vurgulayan Terzioğlu, ""Bu birlik ve beraberlik sürecinin başka bir ayağı var, malumunuz Terörsüz Türkiye ayağı. Bu coğrafya bundan çok çekti. Ben size ne anlatayım, siz bana anlatın. En ağır, en travmatik savaşlar, galibiyetler ve mağlubiyetler bir masanın etrafında neticelenir. Bu bir zorunluluktur, bu bir sorumluluktur. Bizim burada düşmanımız asla ve kat'a, imanımız gibi inandığımız Kürt kardeşlerimiz değildir. Çünkü ne onlar Kürt olmayı istedi ne de ben Türk olmayı istedim. Ne de bir başkası Laz veya Çerkez olmayı seçti. İnsanın seçmediği bir şey erdem olamaz, erdem aranacaksa insanın seçtiklerindedir, tercihlerindedir, kelimelerindedir ve ilişkilerindedir. Ben kadın olmayı seçmedim, kadınlığımla övünemem, erkek kardeşlerim de erkek olmayı seçmedi, bu Allah'ın seçkisidir. İnsanın erdemi onu ne kadar taşıdığıdır. Ben bir kadın olarak insan-ı kamil olmak yolunda adım atabiliyorsam izzetli bir kadınım demektir. Hedef insan-ı kamil olmaktır, onun da cinsiyeti ve milliyeti yoktur. Allah katında zaten eşitiz. Dolayısıyla Kürt kardeşlerimiz bizim düşmanımız olamaz" şeklinde konuştu.

Sürecin hassasiyetle yönetildiğini belirten Terzioğlu, "Büyüklerimizin söylediği gibi, kontrol itimada mani değildir. İlgili kurullarımızla birlikte sürecin ve silahsızlanmanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çok bedeller ödedik, artık caddelerimize şehit isimleri vermekten öte bu sürece bir son vermeliyiz. En büyük dirayeti ve desteği şehit ailelerimizden görüyoruz. Bu sebeple kimsenin tahriklere kapılmaması Ancak o tufaya kandırılan, vadedilen bazı yanlış politikalarla da tahrik edilen durumlar oldu. Dolayısıyla çok önemli bir Cumhur İttifakı ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık" diye konuştu.