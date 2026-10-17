AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu: "Terörsüz Türkiye’de Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu: "Terörsüz Türkiye’de Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu: "Terörsüz Türkiye’de Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terörsüz Türkiye hedefinin birlik ve beraberliğin en önemli ayağı olduğunu belirten Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, " Terörsüz Türkiye’de Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin birlik ve beraberliğin en önemli ayağı olduğunu belirten Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, " Terörsüz Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Terzioğlu'na AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu eşlik etti. Parti binasında teşkilat mensupları ve basın mensuplarıyla buluşan Terzioğlu, Terörsüz Türkiye süreci ve sosyal politikalar üzerine kapsamlı açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin birlik ve beraberliğin en önemli ayağı olduğunu belirten Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, coğrafyanın geçmişte büyük acılar çektiğini ifade ederek, sürece ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Süreçte sahadaki takibin ve kontrolün kararlılıkla süreceğini vurgulayan Terzioğlu, ""Bu birlik ve beraberlik sürecinin başka bir ayağı var, malumunuz Terörsüz Türkiye ayağı. Bu coğrafya bundan çok çekti. Ben size ne anlatayım, siz bana anlatın. En ağır, en travmatik savaşlar, galibiyetler ve mağlubiyetler bir masanın etrafında neticelenir. Bu bir zorunluluktur, bu bir sorumluluktur. Bizim burada düşmanımız asla ve kat'a, imanımız gibi inandığımız Kürt kardeşlerimiz değildir. Çünkü ne onlar Kürt olmayı istedi ne de ben Türk olmayı istedim. Ne de bir başkası Laz veya Çerkez olmayı seçti. İnsanın seçmediği bir şey erdem olamaz, erdem aranacaksa insanın seçtiklerindedir, tercihlerindedir, kelimelerindedir ve ilişkilerindedir. Ben kadın olmayı seçmedim, kadınlığımla övünemem, erkek kardeşlerim de erkek olmayı seçmedi, bu Allah'ın seçkisidir. İnsanın erdemi onu ne kadar taşıdığıdır. Ben bir kadın olarak insan-ı kamil olmak yolunda adım atabiliyorsam izzetli bir kadınım demektir. Hedef insan-ı kamil olmaktır, onun da cinsiyeti ve milliyeti yoktur. Allah katında zaten eşitiz. Dolayısıyla Kürt kardeşlerimiz bizim düşmanımız olamaz" şeklinde konuştu.

Sürecin hassasiyetle yönetildiğini belirten Terzioğlu, "Büyüklerimizin söylediği gibi, kontrol itimada mani değildir. İlgili kurullarımızla birlikte sürecin ve silahsızlanmanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çok bedeller ödedik, artık caddelerimize şehit isimleri vermekten öte bu sürece bir son vermeliyiz. En büyük dirayeti ve desteği şehit ailelerimizden görüyoruz. Bu sebeple kimsenin tahriklere kapılmaması Ancak o tufaya kandırılan, vadedilen bazı yanlış politikalarla da tahrik edilen durumlar oldu. Dolayısıyla çok önemli bir Cumhur İttifakı ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiHülya TerzioğluAK PartiGüvenlikPolitikaTürkiyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Bahçede kuyu kazarken servet buldular Tam 510 kilo Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
14:52
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11’i belli oldu Okan Buruk’tan sürpriz tercih
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
13:39
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 14:59:34. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu: "Terörsüz Türkiye’de Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yürüdüğümüz bu yolda çok ciddi bir mesafe aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei