AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye'de temaslarda bulundu

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye\'de temaslarda bulundu

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'un Espiye ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve İlçe Başkanı Samet Önal ile bir araya geldi. Temür, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek destek istedi.

13.02.2024 10:55
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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'un Espiye ilçesinde temaslarda bulundu.

Temür, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaretinde Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve İlçe Başkanı Samet Önal'dan seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Temür, Giresun'un tüm ilçelerine hizmet için çalıştıklarını belirterek, seçimlerde Mustafa Karadere'ye destek istedi.?????

Kaynak: AA

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