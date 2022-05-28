AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ensar Vakfı Lapseki Şubesi ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ensar Vakfı Lapseki Şubesi ziyaretinde konuştu Açıklaması

28.05.2022 13:05
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ensar Vakfı Lapseki Şubesi ziyaretinde konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Vakıflara, bürokratlara saldırarak bir şey elde edemez. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Vakıflara, bürokratlara saldırarak bir şey elde edemez. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir." dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Ensar Vakfının şubesini ziyaret eden Turan, Şube Başkanı İsmail Deveci ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Turan, ziyaretinde yaptığı açıklamada, vakıflar üzerinden yürütülen iftira kampanyalarının kimseye faydasının olmayacağını söyledi.

???????Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Turan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, her geçen gün siyaset olgunluğunu kaybediyor. Ana muhalefet liderinin iftira, tehdit dolu açıklamalarını bu topraklar hak etmiyor. İftira atarak, yalan söyleyerek, mekan basar gibi devlet kurumlarının önüne giderek siyaset yapılmaz. Kendisi adına biz mahcup oluyoruz. Zaman zaman 'helalleşme' dese de olumlu mesajlar vermeye çalışsa da karakter değişmiyor. Siyaset üretemeyen Kılıçdaroğlu, ABD Adalet Bakanlığının sitesinden herkesin ulaşabileceği belgeler üzerinden gizemli bir hava estirmeye, algı yapmaya çalıştı. İftira ve yalanla bir yere varılmaz. Allah akıl fikir ve izan versin. Kılıçdaroğlu kendisini esir alanların biçtikleri acı rolü oynuyor. Vakıflara, bürokratlara saldırarak bir şey elde edemez. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Kılıçdaroğlu'na soruyoruz; 6'lı masada olup TÜRGEV ve Ensar Vakfı açılışlarında olanlar da kaçacak mı?"

Bülent Turan'a ziyaretinde, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da eşlik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ensar Vakfı Lapseki Şubesi ziyaretinde konuştu Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ensar Vakfı Lapseki Şubesi ziyaretinde konuştu Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ensar Vakfı Lapseki Şubesi ziyaretinde konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Turan, Ensar Vakfı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ensar Vakfı Lapseki Şubesi ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ensar Vakfı Lapseki Şubesi ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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