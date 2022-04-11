AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, gençlerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, gençlerle buluştu

11.04.2022 14:25
AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, gençlerle buluştu

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Veli Paşa Hanı'nda üniversiteli gençlerle birlikte sahur programına katılan AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Bugün Türkiye; gençlerimizden aldığımız güç ve ilhamla yarınlarına güvenle bakan, çağını aşan bir vizyonla, büyük değişimler ve büyük reformlarla hedefleri olan, tarihi parlak, geleceği aydınlık bir ülkedir" diyen Ahlatcı, "Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim almanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır. Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, ülke kalkınmasını sağlayacak olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların da bilincindeyiz. Bugün gösterdiğimiz çabalar, yapılan çalışmalar, 2023,2053 ve 2071 hedeflerimize ilerlerken, geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak, onlara daha güçlü daha müreffeh bir ülke bırakmak içindir" dedi.

Gençlerin kategarize edilmesine tepki gösteren Ahlatcı; "Sizden önceki nesiller inançla çalışarak sizlere büyük bir miras bırakmışlardır. Geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi, bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde, sporda elde edeceğiniz başarılarla taçlandıracağınıza yürekten inanıyor, bu yolda ülkemizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin yanında olmaktan gurur duyuyorum. Gençlerimizi "Z Kuşağı" diye kategorize edip algı yaratmaya çalışanlara bugün Çorum'umuzdan cevap veriyoruz. Bu algı oyunlarıyla gençlerimize yön vereceğini sanan aciz zihniyete Çorum'umuzdan en güzel cevap olsun. Sadece dünyanın merkezi değil aynı zamanda tarih ve kültüründe merkezi olan Çorum'umuza gelen öğrenci kardeşlerimi bir abileri olarak kucaklıyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Programda gençlerle sohbet eden Ahlatcı, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, gençlerle buluştu - Son Dakika


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