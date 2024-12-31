AK Parti İl Başkanı Güngör; "Aday olmayacağım ve görevimi bu kongrede devredeceğim" - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Başkanı Güngör; "Aday olmayacağım ve görevimi bu kongrede devredeceğim"

AK Parti İl Başkanı Güngör; "Aday olmayacağım ve görevimi bu kongrede devredeceğim"

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 10 Ocak'ta yapılacak kongrede aday olmayacağını belirterek; "Bize düşen bu bayrak değişimini birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde gerçekleştirmek olacaktır" dedi.

31.12.2024 18:01  Güncelleme: 18:03
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DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 10 Ocak'ta yapılacak kongrede aday olmayacağını belirterek; "Bize düşen bu bayrak değişimini birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde gerçekleştirmek olacaktır" dedi.

Yaklaşan kongre öncesinde parti teşkilatlarıyla birlikte bir açıklama yapan İl Başkanı Yücel Güngör, "3 Kasım 2002 yılında sandık başkanı olarak başladığım AK Parti Denizli Teşkilatında, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Pamukkale İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Merkezefendi Kurucu Belediye Meclis Üyesi, Merkezefendi İlçe Başkanlığı ve son olarak da AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 4 yıldan fazla bir zamandan beri benim için çok büyük bir onur olan AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevini, il yönetim kurulu üyelerimizle fedakarca yerine getirmeye gayret gösterdik. Bu görevlerin geçici olduğunu gayet iyi biliyorum. Her bir görevin bir başlangıcı olduğu gibi sonu da olduğunu önceki görevlerimde de yaşadığım için biliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağlayacağı 10 Ocak 2025 Cuma günü yapacağımız kongremizi il başkanlığı olarak biz yapacağız. Bu kongrede aday olmayacağım ve görevimi bu kongrede devredeceğim. Bize düşen bu bayrak değişimini birlik,beraberlik ve kardeşlik içinde gerçekleştirmek olacaktır. Görevi yeni devralacak yol ve dava arkadaşımıza da bayrağı devir edip daha ileri taşıma noktasında ona en büyük desteği vermek olacaktır. Partimizin temel anlayışı budur.

Nasıl ki ben göreve geldiğimde önceki başkanlarımız bana destek olmuşlarsa benimde bundan sonra görevim yeni başkanımıza en büyük desteği vermek olacaktır. Görevim boyunca bizlere her zaman destek olan benim gençlik kahramanım, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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