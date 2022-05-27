AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Tuzla Kent Festivali'ni ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Tuzla Kent Festivali'ni ziyaret etti

27.05.2022 14:57
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Tuzla Kent Festivali'ni ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Tuzla Kent Konseyinin Tuzla Belediyesinin desteğiyle düzenlediği Tuzla Kent Festivali'ni ziyaret ederek stantları gezdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Tuzla Kent Konseyinin Tuzla Belediyesinin desteğiyle düzenlediği Tuzla Kent Festivali'ni ziyaret ederek stantları gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Kabaktepe, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile stantları gezerek üretim yapan kadınlarla sohbet etti.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın standını da gezen Kabaktepe'ye Doğukan Canpolat adlı çocuk tarafından çerçeve hediye edildi.

Kabaktepe, yaptığı konuşmada, kadınların elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada hem belediyemizin kadın çalışmaları hem belediyemizin desteklediği sivil toplum kuruluşları hem de kadınlarımızın kendi yaptığı çalışmalarla sergiledikleri bir programın açılışını yapmış olduk. Türkiye'mizin üreten gücü, Türkiye'mizin geleceği açısından insanlarımızın her birinin sanatta veya diğer alanlarda üretken hale gelmesini sağlamak çok önemli. Bu ve benzeri programlar özellikle üreten, iş yapan ve toplumun hayat alanlarının tamamına katılımı sağlayan etkinliklerdir. Bu anlamda kadınlarımıza böyle güzel imkan sağlandığı için Belediye Başkanımızın şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. AK Parti yaparsa böyle yapar."

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Tuzla Kent Festivali, 29 Mayıs'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Tuzla Kent Festivali'ni ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Tuzla Kent Festivali'ni ziyaret etti - Son Dakika
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