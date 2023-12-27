 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Semih Can Güzel atandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Semih Can Güzel atandı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Semih Can Güzel'in İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atandığını duyurdu. Önceki başkan Muhammet Ar'a teşekkür edilirken, yeni başkana başarılar dileyen açıklamada, Semih Can Güzel'in uzun yıllardır görev aldığı ve son olarak Merkez İlçe Yönetim Kurulunda görev yaptığı belirtildi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Semih Can Güzel atandı
27.12.2023 - 21:19,
Abone Ol

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Semih Can Güzel atandı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tensibiyle uzun yıllardır İl Gençlik Kolları Teşkilatında görev alan ve son olarak Merkez İlçe Yönetim Kurulunda görev alan Semih Can Güzel'in İl Gençlik kolları Başkanı olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, bir önceki İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini sürdüren Muhammet Ar'a, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni İl Gençlik Kolları Başkanına da başarılar dilendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Can Güzel, AK Parti, Karabük, Gençlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Semih Can Güzel atandı - Son Dakika


21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler

Son Dakika
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
20:00 RB Leipzig, Eljif Elmas'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 22:48:20. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Semih Can Güzel atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement